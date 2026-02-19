Nữ diễn viên vào viện dưỡng lão, đón người giúp việc 102 tuổi về ăn Tết gây xúc động

Trong không khí đón Tết hân hoan khắp nơi, mỹ nhân TVB đình đám Tuyên Huyên đã khiến khán giả phải xôn xao. Không còn vẻ lộng lẫy trên màn ảnh, Tuyên Huyên đăng ảnh diện đồ năng động, đơn giản lên trang cá nhân.

Nhưng đây chưa phải tất cả. Hóa ra, nữ diễn viên đã đến viện dưỡng lão đế đón người giúp việc 102 tuổi tên Anh về nhà cô cùng ăn Tết. Cụ là người đã chăm sóc Tuyên Huyên từ khi còn nhỏ, được cô trân trọng như người trong nhà. Tết đến xuân về, nữ diễn viên không quản ngại đường xa để đón người giúp việc về với gia đình mình.

Dù đã 102 tuổi nhưng cụ vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Cụ vui vẻ tạo dáng với Tuyên Huyên và ăn kem một cách ngon lành. Cư dân mạng hết lời khen cụ khỏe mạnh, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến cả 2. Netizen rất cảm động khi Tuyên Huyên luôn trân trọng, yêu thương người đã chăm sóc mình từ bé.

Tuyên Huyên vui vẻ đi đến viện dưỡng lão để đón người giúp việc 102 tuổi về ăn Tết với gia đình mình. Ảnh: China Times

Bà cụ là người giúp việc đã chăm sóc nữ diễn viên từ thời tấm bé. Ảnh: China Times

Ở tuổi 102, cụ vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Ảnh: China Times

Tuyên Huyên sinh ngày 18/8/1970, là một trong những "hoa đán" nổi bật nhất của đài truyền hình TVB, được công nhận rộng rãi với tài năng diễn xuất đa dạng và sự nghiệp bền vững kéo dài hàng thập kỷ. Xuất thân từ gia đình giàu có, cha là doanh nhân thành đạt kinh doanh tại Singapore, mẹ giữ vị trí quản lý cấp cao ở hãng hàng không, cô từng du học tại Anh từ năm 13 tuổi và tốt nghiệp ngành kỹ thuật vật liệu tại Đại học Imperial College London danh tiếng. Năm 1991, trong chuyến về Hong Kong (Trung Quốc) thực tập, Tuyên Huyên tình cờ được phát hiện khi quay quảng cáo chocolate, từ đó bước chân vào làng giải trí và nhanh chóng ký hợp đồng với TVB.

Sự nghiệp của Tuyên Huyên bùng nổ từ những năm 1990-2000 với hàng loạt tác phẩm kinh điển như Thiên định kỳ duyên, Thiên địa nam nhi, Hồ sơ trinh sát 4, Mỹ vị thiên vương, Cỗ máy thời gian, Bước ngoặt cuộc đời... Cô thể hiện xuất sắc từ vai hài hước, cá tính mạnh mẽ đến tâm lý sâu sắc, tình cảm phức tạp. Tuyên Huyên thường được khen ngợi là "nữ thần may mắn" hay "vượng phu" khi nhiều bạn diễn nam như La Gia Lương, Cổ Thiên Lạc nhờ hợp tác với cô mà đoạt giải Thị Đế.

Tuyên Huyên là hoa đán nổi bật của đài TVB. Ảnh: Pinterest

Dù từng có giai đoạn vắng bóng vài năm, cô vẫn trở lại mạnh mẽ và tiếp tục tham gia các dự án lớn, như phim điện ảnh Cỗ máy thời gian (2025) tái hợp Cổ Thiên Lạc, hay series The Queen of Castle (2025), chứng tỏ sức hút không tuổi của mình ở tuổi ngoài 50.

Về đời tư, Tuyên Huyên nổi tiếng với lối sống độc thân, tập trung vào công việc cũng như sở thích cá nhân. Cô từng trải qua hai lần hủy hôn, một số mối tình không suôn sẻ (bao gồm cả bị lừa tình ở giai đoạn đầu), dẫn đến sự thận trọng trong chuyện tình cảm và từng chia sẻ về nỗi cô đơn ở tuổi trung niên. Ở tuổi 55 Tuyên Huyên vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn, tinh thần lạc quan và mối quan hệ thân thiết lâu năm với bạn diễn như Cổ Thiên Lạc. Cặp đôi nhiều lần bị đồn thổi hẹn hò nhưng cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cô được yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự mạnh mẽ, độc lập và cách sống tích cực giữa showbiz đầy biến động.

Nữ diễn viên xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi ngoài 50. Ảnh: China Times

Nguồn: China Times