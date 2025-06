Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hàn dài 150 tập, được cả đài quốc gia tung hô mới đáng nể

Trong làn sóng Hallyu bùng nổ, hiếm có diễn viên ngoại quốc nào từng tìm được cơ hội đóng chính trong một bộ phim truyền hình Hàn. Vậy mà Jiyun Kim Hương, nữ diễn viên người Việt, lại trở thành trường hợp đặc biệt. Không chỉ xuất hiện trong phim Hàn như một diễn viên phụ thoáng qua, Kim Hương là nữ chính trong một bộ phim truyền hình quốc dân dài tới 150 tập do KBS, đài quốc gia Hàn Quốc sản xuất.

Jiyun Kim Hương tên thật là Nguyễn Thu Hương, sinh năm 1989 và từng là một du học sinh ngành truyền thông tại Hàn Quốc. Trong một lần tình cờ đọc được thông tin casting trên mạng xã hội, Kim Hương nộp hồ sơ tham gia tuyển vai cho bộ phim Hometown Over the Hill – Season 2. Đáng nói hơn, đây là một phim dài tập của KBS với độ phủ sóng toàn quốc, yêu cầu khả năng diễn xuất thực thụ bằng tiếng Hàn. Jiyun Kim Hương phải vượt qua hơn 100 ứng viên người Hàn và ngoại quốc để được chọn vào vai nữ chính: một cô dâu Việt trong bối cảnh nông thôn Hàn Quốc. Với phát âm chuẩn, diễn xuất ấn tượng sự chân thành trong từng cảnh quay, Kim Hương đã tạo nên một nhân vật rất đời, khiến khán giả Hàn xúc động và yêu mến.

Diễn xuất cảm xúc của Kim Hương

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim, Jiyun Kim Hương được mời tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng, phỏng vấn trên các bản tin thời sự, gameshow, và thậm chí còn được truyền thông Hàn gọi là “cầu nối văn hóa Việt - Hàn”. Không có công ty quản lý, không được đào tạo bài bản, không có mối quan hệ trong ngành giải trí, Jiyun Kim Hương vẫn tự mình bền bỉ giữ được chỗ đứng, điều mà ngay cả nhiều diễn viên bản xứ cũng khó làm được.

Đài quốc gia KBS từng làm phóng sự về Kim Hương với tiêu đề "Chỉ có một lần trong đời", khen ngợi cô là người chăm chỉ và tung hô khi cô đã tạo ra được con đường riêng cho mình tại Hàn

Suốt hơn 10 năm trụ vững ở làng giải trí Hàn, Jiyun Kim Hương tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng phải kể đến như One the Woman (2021) đóng cùng Hoa hậu Hàn Quốc Honey Lee, Brain Works (2023) đóng cùng tài tử hạng A Cha Tae Hyun và mới đây nhất là The Potato Lab (2025) của Kang Tae Oh. Đặc biệt trong One the Woman, Kim Hương còn có nhiều phân cảnh thoại bằng tiếng Việt và dạy cho Honey Lee những câu thoại tiếng Việt trong kịch bản.

One the Woman là bộ phim nổi tiếng nhất của Kim Hương tại Việt Nam

Ngoài diễn xuất, Kim Hương còn là một phiên dịch viên chuyên nghiệp, từng làm việc tại Tòa án Hàn Quốc, tham gia dịch cho các phái đoàn cấp cao từ Việt Nam. Cô cũng giảng dạy tiếng Hàn - Việt tại các tập đoàn lớn song song với hoạt động nghệ thuật. Dù không quá nổi tiếng nhưng có thể nói Kim Hương là nữ diễn viên Việt duy nhất trụ vững tại Hàn Quốc, hoạt động bền bỉ và gần như năm nào cũng có tác phẩm mới.

Mới gần đây cô đóng phim cùng Kang Tae Oh