Nữ doanh nhân đăng tuyển trợ lý cá nhân lương 98,6 triệu đồng/tháng nhưng đọc yêu cầu ai cũng chê

Mới đây, một tin tuyển dụng tìm trợ lý cá nhân tại Thượng Hải (Trung Quốc), đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mức lương được thông báo lên tới 300.000 NDT/năm (khoảng 1,16 tỷ đồng), tương đương 25.000 NDT/tháng (khoảng 96,8 triệu đồng). Đây hoàn toàn không phải một con số thấp, tuy nhiên sau khi đọc yêu cầu và tính chất công việc, nhiều người lại lắc đầu chê mức lương này quá thấp.

Theo thông tin được đăng tải, vị trí cần tuyển là trợ lý cá nhân cho một nữ doanh nhân đang sinh sống và làm việc tại khu vực Lujiazui - Trung tâm tài chính nổi tiếng ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Nữ doanh nhân yêu cầu ứng viên phải có trình độ từ cao đẳng trở lên, trong độ tuổi 30-40 và am hiểu cách phối hợp trang phục, trang sức. Ngoài ra, người được tuyển cần sẵn sàng đi nước ngoài cùng chủ, đồng thời đảm nhận nhiều công việc liên quan đến đời sống cá nhân như sắp xếp việc gia đình, quản lý tài chính và xử lý giấy tờ.

Như vậy, đây không đơn thuần là vị trí trợ lý hành chính thông thường. Người làm việc phải có khả năng tổ chức công việc, quản lý các đầu việc cá nhân và sở hữu gu thẩm mỹ phù hợp với nhu cầu của chủ sử dụng lao động. Việc có thể đồng hành trong những chuyến đi nước ngoài cũng đặt ra yêu cầu về khả năng thích nghi với lịch trình và môi trường sống khác nhau.

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Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nhà tuyển dụng đang tìm kiếm một người có thể đảm nhiệm công việc của nhiều vị trí cùng lúc. Ứng viên vừa cần có kiến thức và kỹ năng quản lý, vừa phải am hiểu thời trang, biết xử lý giấy tờ, sắp xếp công việc gia đình và quản lý các vấn đề tài chính. Nếu tính thêm việc đi nước ngoài cùng chủ, phạm vi công việc có thể vượt xa hình dung thông thường về một vị trí trợ lý.

Vì vậy, mức lương 300.000 NDT/năm (khoảng 1,16 tỷ đồng) bị một số người nhận xét là ít, chưa đủ hấp dẫn so với những yêu cầu này. Có ý kiến cho rằng người sở hữu nhiều kỹ năng chuyên môn như vậy hoàn toàn có thể tìm kiếm các công việc khác với phạm vi trách nhiệm rõ ràng hơn.

Tin tuyển dụng này cũng khiến nhiều người liên tưởng đến những công việc không tên mà các bà nội trợ toàn thời gian thường đảm nhận. Từ quản lý chi tiêu, sắp xếp việc nhà, xử lý giấy tờ đến lựa chọn trang phục cho các thành viên, những đầu việc này đòi hỏi thời gian và khả năng tổ chức đáng kể. Điểm khác biệt là với vị trí trợ lý được trả lương, các nhiệm vụ ấy trở thành công việc chuyên nghiệp có yêu cầu tuyển dụng cụ thể, thay vì phần việc thường ngày trong gia đình.

Khan hiếm nhân sự chất lượng trong ngành dịch vụ gia đình?

Thực tế gần đây cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân sự có nhiều kỹ năng trong lĩnh vực dịch vụ gia đình tại Trung Quốc ngày càng tăng. Những đơn vị phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập cao đang chú trọng đến kinh nghiệm và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu cùng lúc của người sử dụng lao động.

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Kim Văn Gia Chính - Một công ty dịch vụ gia đình tại khu vực Lujiazui, có nhóm khách hàng chủ yếu là quản lý cấp cao tại doanh nghiệp nước ngoài, chủ doanh nghiệp tư nhân và những người có thu nhập cao. Theo đại diện công ty, nhóm khách hàng này thường ưu tiên thuê người trong độ tuổi 35-45, có kinh nghiệm phục vụ các gia đình cao cấp, biết nấu món Trung Quốc lẫn món phương Tây. Ứng viên có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên, biết ngoại ngữ và có thể hỗ trợ việc học của trẻ cũng được đánh giá cao. Người đáp ứng các tiêu chí này có thể nhận mức lương tối thiểu từ 10.000 NDT/tháng (khoảng 38,7 triệu đồng).

Lou (32 tuổi) - Người phụ nữ có bằng thạc sĩ giáo dục và thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp là một trong số những người đang làm việc trong ngành dịch vụ gia đình. Lou có kinh nghiệm giáo dục tiếng Anh sớm cho trẻ nhỏ, đồng thời có thể nấu ăn, dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa, chăm sóc trẻ em và thú cưng. Điều này cho thấy cho thấy một nhân sự trong lĩnh vực dịch vụ gia đình có thể sở hữu nền tảng học vấn và kinh nghiệm đa dạng, thay vì chỉ thực hiện những công việc chân tay đơn giản.

Yêu cầu đối với lao động dịch vụ gia đình cũng ngày càng cụ thể. Người chăm sóc người cao tuổi có thể cần chứng chỉ chăm sóc y tế; người trông trẻ được ưu tiên nếu có nghiệp vụ sư phạm và khả năng hướng dẫn học tập; người nấu ăn cần thành thạo nhiều phong cách ẩm thực. Kỹ năng sắp xếp đồ đạc, là ủi quần áo, lái xe hay kế toán cũng có thể trở thành lợi thế khi ứng tuyển.

Bên cạnh chuyên môn, nhà tuyển dụng còn quan tâm đến cách ứng xử, tính ngăn nắp, sự chủ động, khả năng giữ kín thông tin riêng tư của gia đình và thái độ đối với thú cưng trong gia đình.Vì vậy, vấn đề được đặt ra trong ngành này không chỉ là mức lương cao hay thấp, mà còn nằm ở mối tương quan giữa thu nhập, khối lượng công việc và số lượng kỹ năng cần có. Khi một vị trí kết hợp nhiệm vụ của trợ lý cá nhân, quản gia và người tư vấn phong cách sống, việc xác định rõ phạm vi trách nhiệm và chế độ đãi ngộ sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút ứng viên phù hợp.

(Nguồn: Yuejia Life Hacks)