Nữ Giám đốc chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng lĩnh 18 năm tù

Trong hai ngày 25 và 26-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Liên bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 363 BLHS năm 2015).



Bị cáo Bùi Kim Liên

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 6-2009, Liên muốn mua 20 ô đất liền kề D7-D11 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn-Geleximco để kinh doanh.

Thông qua một nhân viên môi giới bất động sản, ngày 25 và 26-6-2009, Liên đã chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của chủ đầu tư dự án để mua 10 ô đất.

Nhưng việc mua các ô đất trên không có kết quả nên ngày 10-8-2009, số tiền trên được chủ đầu tư dự án trả lại và Liên đã nhận số tiền này. Tuy nhiên, Liên vẫn nói với bà Trần Thị Ngọc Khanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Hoàng Hải (viết tắt là Công ty Hoàng Hải) rằng, Công ty Thuận Thành đang là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn-Geleximco. Đồng thời, Liên nhờ bà Khanh môi giới và hứa sẽ trả hoa hồng.

Thời điểm này, ông Trần Ngọc Hải (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) cần đầu tư nên có người giới thiệu đến gặp bà Khanh. Và bà Khanh giới thiệu ông Hải đến gặp Liên. Sau đó, các bên thống nhất giá chênh lệch là 3 triệu đồng một m2, tương đương 480 triệu đồng một ô đất.

Ông Hải đặt cọc lần đầu 183 triệu đồng và nộp thêm 297 triệu đồng. Những ngày sau đó, ông Hải nhiều lần nộp với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng dưới hình thức hợp đồng góp vốn thời hạn 24 tháng.

Công ty Thuận Thành cam kết bảo đảm quyền góp vốn, mua sản phẩm là nhà ở. Sau khi nhận số tiền trên từ ông Hải, Liên không thực hiện được cam kết giúp ông Hải mua nhà đất. Khi ông Hải đòi tiền, Liên mới trả được 1,9 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 7,1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, Dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn- Geleximco do Geleximco làm chủ đầu tư gồm 4 khu A, B, C, D. Đến tháng 8-2017, khu A đã xây dựng xong và đang ban giao nhà. Còn các khu B, C, D đang trong giai đoạn tiến hành xây dựng nhà ở và các công trình chức năng.

Quá trình đầu tư, Geleximco ký hợp đồng đầu tư thứ cấp với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn. Đối với Công ty Thuận Thành và Công ty Hoàng Hải, Geleximco không ký hợp đồng làm ăn, hợp đầu tư, không ký kết hợp đồng góp vốn, mua bán các lô đất hoặc căn hộ thuộc dự án.

Ngoài hành vi lừa đảo như trên, cách đây gần 10 năm, Công ty Thuận Thành do Bùi Kim Liên làm Giám đốc đứng ra huy động vốn để đầu tư Dự án chung cư Binh đoàn 12 (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Thời điểm đó, nhiều người đã cho Công ty Thuận Thành vay vốn với niềm tin, được quyền mua căn hộ tại dự án này.

Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, dự án không được triển khai và Công ty Thuận Thành cũng không trả lại tiền cho người góp vốn. Nhiều nhà đầu tư góp vốn hiện đang mắc kẹt với Liên tại dự án này.

Tại phiên xử, bị cáo Liên cho rằng, năm 2009, ông Hải và bà Khanh có đến gặp bị cáo sau đó cả ba bàn bạc thỏa thuận việc góp vốn cùng đầu tư tại Dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn- Geleximco.

Hợp đồng được làm theo ý ông Hải, bà Khanh, chứ Công ty Thuận Thành không cam kết giới thiệu dự án này. "Sau khi nhận tiền của ông Hải, bị cáo có liên hệ với bên môi giới để mua đất nhưng không làm được nên bị cáo lấy tiền của gia đình trả lại cho ông Hải 1,9 tỷ đồng", bị cáo Liên nói.

Đối chất với bị cáo Liên, ông Hải khẳng định, chỉ đến khi mua đất ở Dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn- Geleximco và được bà Khanh dẫn đến thì ông mới biết Liên. "Ban đầu, tôi gặp bà Khanh và bà ấy giới thiệu có 5 lô đất ở khu D của Geleximco. Giá bán thống nhất là 20 triệu đồng một m2. Nếu tôi mua thì phải trả tiền chênh 3 triệu đồng một m2 cho bà Khanh. Sau đó bà Khanh dẫn tôi đến gặp Liên và Liên nói, có hợp đồng góp vốn khu D giữa Công ty Thuận Thành với chủ đầu tư Geleximco đang để ở nhà nên tôi đã tin là thật", ông Hải trình bày. Theo ông Hải, đây là đất mua bán, giá đất ký với chủ đầu tư là 12 triệu đồng một m2. Bà Khanh được lãi 3 triệu đồng một m2. Bị cáo Liên được lãi 5 triệu đồng một m2. Để chứng minh lời nói của mình là có cơ sở, ông Hải đưa ra một số giấy tờ mua bán có chữ viết của bà Khanh thể hiện việc mua bán, đặt cọc.

Tại phiên tòa, đại diện Geleximco cho biết, có ký hợp đồng đầu tư thứ cấp với Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn, chứ không ký kết hợp tác góp vốn, mua bán các lô đất hoặc căn hộ thuộc dự án trên với Công ty Thuận Thành hay Công ty Hoàng Hải.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Liên 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về hình phạt bổ sung, HĐXX buộc bị cáo Liên phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của ông Hải. Ngoài ra, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi của bà Khanh liên quan đến bị cáo Liên để tránh bỏ lọt tội phạm.

Đối với hành vi Liên huy động vốn để đầu tư Dự án chung cư Binh đoàn 12 (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội), cơ quan tố tụng tách rút tài liệu để xem xét, xử lý trong vụ án khác.