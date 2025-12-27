Nữ giám đốc 'phông bạt' giàu sang để lừa đảo hơn 166 tỷ đồng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-12-2025 - 07:55 AM | Xã hội

TPO - Bằng thủ đoạn huy động tiền gửi lãi suất cao rồi lấy tiền người sau trả cho người trước, một giám đốc ở Đắk Lắk đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng của các nạn nhân.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, bà Thao là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến. Từ năm 2020 đến 2024, lấy danh nghĩa công ty, Thao mời gọi người dân gửi tiền với lãi suất hấp dẫn từ 0,6% đến 1,5%/tháng. Để tạo niềm tin, mọi giao dịch đều có giấy biên nhận đóng dấu đỏ, cam kết rút tiền linh hoạt.

Toàn bộ số tiền huy động, Thao không đem đi đầu tư kinh doanh mà chủ yếu dùng để trả gốc và lãi cho những người gửi trước đó, tạo ra ảo giác về một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thanh toán sòng phẳng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 249 cá nhân gửi đơn tố cáo Thao chiếm đoạt tổng số tiền hơn 166 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đoc lệnh bắt bà Thao.

Đáng chú ý, vào năm 2024, dù doanh nghiệp đã mất năng lực tài chính và đứng trước bờ vực phá sản, Thao vẫn cố tình dựng lên "vỏ bọc" giàu sang, khoe sở hữu nhiều tài sản và kho nông sản lớn. Với thông tin gian dối này, Thao tiếp tục lừa thêm 5 người dân tại địa phương gửi hơn 2,3 tỷ đồng để dùng số tiền này đi "đắp" vào các khoản nợ cũ.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.


Theo Hồ Nam

Tiền Phong

