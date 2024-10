'Nữ hoàng may mắn' chia sẻ bí quyết trúng xổ số 500 lần một năm

Gần đây, Kanae Hirayama xuất hiện trong chương trình truyền hình Nhật Bản I Will Make You Happy: The Queen Teaches You Winning Techniques , chia sẻ bí quyết trúng số liên tục. Hirayama tiết lộ rằng hơn một nửa số đồ gia dụng mà cô có được là nhờ trúng thưởng.

Ở Nhật Bản, các doanh nghiệp thường tổ chức quay xổ số trực tuyến, sử dụng hình thức tặng quà như một chiến lược tiếp thị hiệu quả. Hirayama cho biết, cô đã trúng một loạt mặt hàng ấn tượng, bao gồm nồi, hộp cơm bento, cốc, đồ chơi trẻ em, bóng tập yoga và thậm chí cả đồ ăn nhẹ...

Hirayama cũng may mắn trúng một số giải thưởng giá trị cao, chẳng hạn như lò nướng trị giá 70 nghìn yên (11 triệu đồng), máy lọc nước trị giá 100 nghìn yên (16 triệu đồng). Giải thưởng quan trọng nhất mà cô có được cho đến nay là một chiếc ô tô trị giá 4 triệu yên (666 triệu đồng).

Những đồ gia dụng chỉ ra bằng các mũi tên là phần thưởng mà Hirayama đã trúng xổ số. (Ảnh: Weixin)

Trong chương trình truyền hình, Hirayama chia sẻ một số chiến lược quan trọng để tăng khả năng chiến thắng. Đầu tiên, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đăng ký xổ số càng gần thời hạn càng tốt. Nếu bạn nhập tên của mình ngay trước thời hạn chót, cơ hội thu hút sự chú ý của nhân viên sẽ cao hơn.

Hirayama giải thích: "Nhiều cuộc xổ số sử dụng quy trình lựa chọn thủ công, vì vậy người tổ chức càng sớm nhìn thấy tên bạn thì cơ hội của bạn càng cao". Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố thời gian, chẳng hạn nên tham gia xổ số vào đầu và cuối năm vì ở những thời điểm bận rộn này không có nhiều người tham gia xổ số, điều này làm tăng cơ hội chiến thắng.

Hirayama nói rằng điều quan trọng nhất là sự siêng năng. Cô thức dậy lúc 6h mỗi ngày để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình trước khi chuẩn bị nghiên cứu các cuộc xổ số khác nhau, tỉ mỉ ghi lại những thông tin cập nhật mới nhất vào sổ tay. Trung bình, cô dành khoảng 4 giờ mỗi ngày để tham gia hoặc chuẩn bị cho các cuộc quay xổ số.

Bên cạnh sự may mắn, Hirayama tin rằng sự siêng năng là yếu tố quan trọng. (Ảnh: Weixin)

Câu chuyện của Hirayama khiến cư dân mạng phấn khích. Nhiều người xuýt xoa về sự may mắn của cô: "Thần Tài hẳn đang trông chừng cô ấy. Tôi hy vọng một phần may mắn của cô ấy sẽ truyền sang tôi"; “Chồng và các con của cô ấy cũng rất may mắn, họ nhận được những món đồ hữu ích miễn phí mỗi ngày”...

Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng không nên quá chú trọng vào xổ số: "Kiếm tiền thông qua làm việc chăm chỉ vẫn là chiến lược ổn định và an toàn nhất".

Những câu chuyện đặc biệt về trúng số luôn thu hút công chúng. Ngày 10/9 vừa qua, một người đàn ông ở Trung Quốc trúng giải độc đắc 24 triệu nhân dân tệ (84 tỷ đồng) sau 7 năm kiên trì mua vé số theo ngày sinh của các thành viên gia đình.

New York Post mới đây cũng đăng tin một phụ nữ kiểm tra hộp thư rác trong email của mình và phát hiện một thư thông báo bà trúng giải thưởng BIG CA$H 207.199 USD (hơn 5,2 tỷ đồng). Ban đầu, bà nghĩ đó là trò lừa đảo. Sau nhiều lần kiểm tra và liên hệ với công ty xổ số, bà mới xác nhận được đây là sự thật và liên hệ nhận giải.