Nữ kế toán lương tháng hơn 11 triệu đồng nhưng xem livestream tặng hơn 110 triệu đồng/đêm: Cảnh sát điều tra phát hiện nguồn gốc khối tài sản 37 tỷ đồng

Bước chân vào thế giới ảo

Tôn Mỹ Lệ sinh năm 1986 là một nữ kế toán sinh sống và làm việc tại thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Cô lớn lên trong sự yêu chiều hết mực của cha mẹ, hầu như mọi mong muốn đều được đáp ứng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tôn Mỹ Lệ được nhận vào làm kế toán trong một doanh nghiệp lớn tại địa phương với mức lương 3000 NDT/tháng (hơn 11 triệu đồng).

Có công việc ổn định và một cuộc hôn nhân êm ấm, Tôn Mỹ Lệ luôn được những người xung quanh ngưỡng mộ và cho rằng cô đã “thắng đời 1-0”. Thế nhưng, ít ai biết đằng sau cuộc sống tưởng chừng đã đủ đầy đó, người phụ nữ này lại luôn mang trong lòng cảm giác trống rỗng, khao khát được khẳng định bản thân và được chú ý nhiều hơn.

Một lần tình cờ, Tôn Mỹ Lệ xem được những buổi phát sóng livestream trên một nền tảng video trực tuyến. Ban đầu, cô chỉ xem và để lại bình luận, hy vọng được streamer để ý. Nhưng giữa hàng vạn người, lời nói của cô nhanh chóng bị nhấn chìm.

Khi nhận ra những người thường được streamer chú ý đều là những người chịu chi, Tôn Mỹ Lệ quyết định thử donate tiền và mua quà tặng ảo cho họ. Tối mùa thu năm 2019, Tôn Mỹ Lệ lần đầu nạp 100 NDT (hơn 370 nghìn đồng) để donate. Chỉ trong vài giây sau khi gửi qua, cô đã được streamer gọi tên, ca ngợi cô là “đại mỹ nữ”, “chị đẹp hào phóng”.

(Ảnh minh họa)

Từ đó, Tôn Mỹ Lệ lao vào các buổi livestream, liên tục tặng quà để đổi lấy những lời tâng bốc “nữ thần”, “nữ đại gia” trên mạng. Trong thế giới ảo, người phụ nữ này đắm chìm trong ảo giác rằng bản thân vô cùng quan trọng và được công nhận.

Chỉ sau một tháng, số tiền tiết kiệm 150.000 NDT (hơn 550 triệu đồng) của Tôn Mỹ Lệ đã cạn sạch. Khi không còn khả năng chi trả, các streamer không còn quan tâm hay trả lời tin nhắn, cảm giác hụt hẫng khiến Tôn Mỹ Lệ càng thêm trống rỗng và khao khát có nhiều tiền hơn.

Lún sâu vào tội lỗi

Với vai trò kế toán, Tôn Mỹ Lệ hàng ngày tiếp xúc với dòng tiền khổng lồ của công ty. Năm 2019, trong một lần không kìm nén được cám dỗ, cô đã lấy mật mã chuyển khoản 30.000 NDT (hơn 111 triệu đồng) từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân và donate sạch ngay trong đêm đó.

Ban đầu, cô cũng định “chữa cháy” để trả lại tiền, nhưng thấy việc làm qua mặt không bị phát hiện, cô dần táo bạo hơn. Tần suất biển thủ tăng từ mỗi tháng một lần, đến mỗi tuần một lần. Tôn Mỹ Lệ sẵn sàng chi hàng chục nghìn NDT (tương đương hàng trăm triệu đồng) donate mỗi đêm, chỉ để giữ vị trí số 1 trong danh sách những người tặng quà cho streamer.

Trong khi đó, trên mạng, Tôn Mỹ Lệ liên tục khoe khoang sự hào phóng bằng những món quà ảo đắt đỏ, được xưng tụng là “phú bà đầu bảng” (người donate top 1). Một số streamer còn bay đến gặp trực tiếp Tôn Mỹ Lệ, và cô lại tiếp tục chi tiền mua điện thoại xịn, hàng hiệu cho họ để giữ vững hình ảnh “nữ đại gia”.

(Ảnh minh họa)

Đến năm 2022, tổng số tiền nữ kế toán này biển thủ đã vượt 10 triệu NDT (hơn 37 tỷ đồng). Khi công ty tiến hành kiểm toán, mọi chuyện mới hoàn toàn vỡ lở. Biết tội ác của mình khó che giấu, Tôn Mỹ Lệ thậm chí còn yêu cầu cha mẹ già đi vay nặng lãi để bù vào sổ sách. Nhưng số tiền khổng lồ vượt ngoài khả năng chi trả của gia đình. Cú sốc khiến mẹ cô ngã bệnh, phải nhập viện.

Cuối cùng, hành vi tham ô của Tôn Mỹ Lệ bị cơ quan kỷ luật và công an thành phố điều tra, hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát thành phố Cát Lâm, Trung Quốc. Năm 2024, tòa án nhân dân địa phương đã xét xử và tuyên phạt Tôn Mỹ Lệ 11 năm 6 tháng tù giam về tội tham ô, kèm theo phạt tiền 600.000 NDT (khoảng 2,2 tỷ đồng), đồng thời truy thu hơn 9 triệu NDT (khoảng 33 tỷ đồng).

Trong phiên tòa, Tôn Mỹ Lệ bật khóc nói với bồi thẩm đoàn: “Tôi đã thực sự nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng trên đời này không có liều thuốc hối hận.”

(Theo Legal Daily)