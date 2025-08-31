Nữ kỹ sư duy nhất, người phụ nữ "không thể thay thế" tại Viettel vừa làm được điều chưa từng có tiền lệ

Ảnh: Viettel Famiy.

Thông tin từ Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel), Trung tá Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel mới đây đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".



Cụ thể, theo Quyết định số 1558/QĐ-CTN, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cho đồng chí Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm C4, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Bà Lê Thị Hằng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Hằng cũng là người Viettel đầu tiên được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong quá trình công tác tại Viettel, Trung tá Lê Thị Hằng đã 1 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quân, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 4 lần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Bà Lê Thị Hằng cùng các đồng đội tại buổi nghiệm thu sản phẩm của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel tháng 12/2022.

Tốt nghiệp ngành Điện tử viễn thông năm 2008, bà Lê Thị Hằng gia nhập Viettel và trở thành nữ kỹ sư duy nhất tại Trung tâm Nghiên cứu công nghệ mạng Viettel.

"Gần 20 năm cống hiến, đồng chí luôn chọn những nhiệm vụ khó khăn, từ nghiên cứu anten, radar…, sẵn sàng chấp nhận thử thách ở những lĩnh vực mới mà bản thân chưa có kinh nghiệm. Sự kiên trì, bản lĩnh và tư duy đổi mới đã giúp chị trở thành "nhân vật không thể thay thế" trong nhiều dự án quan trọng của Viện Hàng không Vũ trụ Viettel ", thông báo của Viettel nhấn mạnh.

Các kỹ sư làm việc tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel.

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel (VTX) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, được thành lập năm 2017.

Trước đó, vào năm 2014, Tập đoàn Viettel đã chủ động đề xuất đề án nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất trang bị kĩ thuật (TBKT) quân sự công nghệ cao. Sau khi được Quân ủy Trung ương thông qua, đầu năm 2015, đề án được Thủ tướng phê duyệt và giao cho Viettel thực hiện. Đến năm 2017, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel chính thức thành lập.

Nhiệm vụ của VTX là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các loại máy bay không người lái (UAV), các loại trang bị kỹ thuật công nghệ cao theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự và phục vụ dân sinh; liên kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Trong quá trình phát triển của mình, VTX đã triển khai thành công nhiều dự án quan trọng, trong đó có những lĩnh vực rất mới, khó và phức tạp đối với Việt Nam cũng như trên thế giới. Nhiều dự án đã được nghiệm thu với những kết quả đột phá trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ đưa Việt Nam trở thành một trong số rất ít các nước trên thế giới có khả năng làm chủ các trang bị kỹ thuật và sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao ở lĩnh vực này.

Tính đến năm 2024, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã có 159 sáng chế được đăng ký (trong đó 13 sáng chế đã được cấp bằng tại Mỹ); 31 sáng chế, 5 giải pháp hữu ích và 3 kiểu dáng công nghiệp được cấp bằng trong nước; 120 sáng chế, 133 sáng kiến và 344 ý tưởng được công nhận và đã áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

