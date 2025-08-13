Nữ nghệ sĩ tuổi 63 vẫn sở hữu vóc dáng cân đối, trẻ trung: Chia sẻ 1 bí quyết giữ nhan sắc quan trọng, ai cũng có thể áp dụng

Giữa lịch trình dày đặc khi vừa tất bật quảng bá cho bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” vừa chuẩn bị trở lại Mỹ để tiếp tục các dự án nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn xuất hiện đầy cuốn hút tại một sự kiện ở TP.HCM. Cô chọn phong cách thanh lịch với lối trang điểm nhẹ, nụ cười rạng rỡ, trở thành tâm điểm của mọi ống kính.

Ở tuổi 63, Hồng Đào vẫn giữ được vóc dáng cân đối, làn da mịn màng và thần thái tràn đầy năng lượng. Không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự duyên dáng và óc hài hước khi trò chuyện còn khiến người đối diện cảm nhận rõ nguồn sinh lực dồi dào của cô.

Chia sẻ về bí quyết, Hồng Đào cho biết tất cả bắt đầu từ một lối sống kỷ luật.

Mỗi sáng, cô dậy sớm tập thể dục, kết hợp chạy bộ và tập gym để duy trì sức khỏe, cải thiện tinh thần và giữ dáng. Chế độ ăn uống cũng được kiểm soát chặt chẽ, ưu tiên thực phẩm tươi sạch, nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước, đồng thời hạn chế đồ ngọt, thức ăn nhanh. Cô luôn đảm bảo ngủ đủ giấc và tránh căng thẳng để cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Khán giả không khỏi bất ngờ trước vẻ trẻ trung của nữ nghệ sĩ.

Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, Hồng Đào đôi khi áp dụng thêm các phương pháp hỗ trợ từ công nghệ làm đẹp hiện đại, như công nghệ trẻ hóa làn da mới. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh đây chỉ là bước bổ trợ, còn “bí quyết gốc” vẫn là chăm sóc cơ thể đều đặn và nuôi dưỡng tinh thần tích cực.

Với Hồng Đào, việc “trẻ lâu” không chỉ gói gọn trong nhan sắc hay vóc dáng, mà còn nằm ở việc giữ cho tâm hồn luôn mới mẻ. Cô duy trì đam mê nghệ thuật, tìm kiếm trải nghiệm mới và không quên dành nhiều thời gian để cười.

“Khi mình sống vui, vẻ ngoài cũng tự nhiên rạng rỡ hơn,” nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Giữa guồng quay công việc, Hồng Đào vẫn dành thời gian tham dự sự kiện chúc mừng CEO Trâm Nguyễn ra mắt công nghệ trẻ hóa thế hệ mới tại Ruco International Clinic.

Cô khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phong cách sống hiện tại, vừa để cống hiến hết mình cho nghệ thuật, vừa lan tỏa nguồn năng lượng tích cực.

Hình ảnh Hồng Đào ở tuổi 63 là minh chứng sống động cho sức mạnh của việc chăm sóc bản thân đúng cách, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng để phụ nữ Việt tự tin, yêu đời và khỏe mạnh ở bất kỳ độ tuổi nào. Bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” có sự góp mặt của nữ diễn viên đang dành nhiều sự chú ý với doanh thu ấn tượng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam (chiều 11/8), trong cuối tuần qua, bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” của đạo diễn Mo Hong-jin đã đạt được doanh thu 27,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 10 ngày ra rạp, “Mang mẹ đi bỏ” đã thu về 135,7 tỷ đồng một con số khá ấn tượng.

Mang mẹ đi bỏ lấy căn bệnh Alzheimer làm bi kịch chính, đẩy cảm xúc nhân vật và khiến người xem đồng cảm. Ảnh: CJ

“Mang mẹ đi bỏ” kể về số phận của Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai trẻ ngày ngày hóa thân thành “thằng hề đường phố” với ngón nghề cắt tóc vỉa hè để kiếm tiền lo cho mẹ. Mẹ Hoan là bà Lê Thị Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer và cư xử như một đứa trẻ con. Căn bệnh của mẹ không chỉ là gánh nặng mưu sinh, mà còn lấy đi của Hoan một cuộc đời tự do với những ước mơ chưa thể thực hiện. Một ngày, Hoan quyết định mang mẹ “đi bỏ” cho người anh trai ở Hàn Quốc, người mà chính Hoan còn không biết mặt mũi ra sao.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần, Jung Il-woo, Juliet Bảo Ngọc, Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu…