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Nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

| | Smart Money

Lợi dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên, nữ nhân viên đã bí mật chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm trực tuyến của khách hàng cho đồng phạm, chiếm đoạt hơn 31,7 tỷ đồng.

Ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng).

Hai đối tượng bị điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Đại Nghĩa và Trần Thị Kim Anh.

Theo điều tra ban đầu, Trần Thị Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Kim Anh cầm điện thoại của khách, hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử. Sau đó, nữ nhân viên này bí mật thao tác chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang Trần Đại Nghĩa.

Hai đối tượng liên lạc, trao đổi việc chuyển nhượng thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.

Bước đầu, Trần Thị Kim Anh khai nhận, từ tháng 7 đến tháng 9/2026, đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng, tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển cho Trần Đại Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Huỳnh Thủy

Tiền phong

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