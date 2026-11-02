Vụ hack 6,3 tỷ USD lớn nhất lịch sử Binance: Rút ròng 3,6 tỷ USD ngay khi mở cửa, FBI chỉ tên nhóm hacker Triều Tiên

Bài kiểm tra niềm tin: 3,64 tỷ USD "bay" khỏi sàn trong vài giờ

Chỉ ít giờ sau khi Binance khôi phục lại dịch vụ nạp/rút tiền sau vụ hack lịch sử, một làn sóng tháo chạy đã ngay lập tức nổ ra. Theo dữ liệu cập nhật, khách hàng đã rút ròng 3,64 tỷ USD, tương đương 2,1% tổng tài sản đang quản lý của Binance.

Dù dữ liệu từ nền tảng phân tích DefiLlama từng ghi nhận con số rút ròng lên tới 4,36 tỷ USD, đại diện Binance đã lên tiếng đính chính rằng con số này chưa tính đến lượng tiền sàn tự chuyển vào các ví nóng (hot wallet) mới của mình.

Đại diện Binance khẳng định dòng tiền rút ra đang bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt và lượng tiền nạp vào vẫn duy trì ở mức "đáng kể". Tuy nhiên, với 335 triệu người dùng toàn cầu cùng 171 tỷ USD tài sản quản lý (tính đến 28/10), việc bị rút ròng hàng tỷ USD chỉ trong một ngày là phép thử khắc nghiệt nhất cho thanh khoản và uy tín của sàn.

FBI chỉ tên nhóm hacker Triều Tiên, 3 tỷ USD được khoanh vùng

Trong khi Binance nỗ lực xử lý khủng hoảng, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 1/11 đã chính thức kết luận: Nhóm hacker TraderTraitor (Triều Tiên) chính là thủ phạm đứng sau vụ tấn công quy mô chưa từng có này. FBI cho biết các thành viên của nhóm đã nhanh chóng tẩu tán và chuyển đổi các tài sản chiếm đoạt được sang đồng tiền mã hóa Ether.

Công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis tiết lộ vụ trộm diễn ra chớp nhoáng chỉ trong khoảng 20 phút vào cuối ngày thứ Năm, mang toàn bộ dấu vết kỹ thuật đặc trưng của các vụ tấn công mạng từ các nhóm hacker Triều Tiên. Nhờ phản ứng nhanh nhạy và sự phối hợp với các công ty crypto khác, Binance cho biết khoảng 3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp đã được khoanh vùng thành công tính đến thứ Sáu.

Phản ứng trước thông tin về thủ phạm, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tỏ ra thận trọng: "Chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn đó có phải là Triều Tiên hay không, nhưng nếu đúng là họ, chúng tôi sẽ thảo luận trực tiếp với Triều Tiên về việc này."

Về phía mình, nhà sáng lập Binance CZ (Zhao Changpeng), người vừa được chính ông Trump ân xá vào năm ngoái sau khi bị kết án tại Mỹ vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả, đã đăng tải lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan hành pháp Mỹ trên mạng xã hội X: "Một bài đăng không thể hiện hết lòng biết ơn của chúng tôi. Nhiều anh em crypto có lẽ không nhận ra rằng, lý do Bitcoin không sập sâu hơn chính là nhờ công rất lớn của lực lượng hành pháp Mỹ."

Binance chi bài học đắt giá: Đã bù đắp 95% thiệt hại từ "tiền túi"

Để trấn an người dùng và ngăn chặn đà sụp đổ của toàn thị trường, Binance thông báo đã bao phủ được 95% (khoảng 6 tỷ USD) trong tổng số 6,3 tỷ USD tài sản bị đánh cắp bằng cách tự bỏ tiền túi ra mua lại các token thay thế trên thị trường mở. 5% tài sản còn lại là các token có thanh khoản thấp nên sàn cần thêm thời gian để gom đủ.

Nguồn kinh phí khổng lồ này được Binance trích từ:

- Quỹ SAFU (Quỹ Tài sản An toàn cho Người dùng): Đồng CEO Yi He xác nhận trích 50% quỹ và cam kết công ty sẽ sớm nạp đầy lại mốc 1 tỷ USD.

- Quỹ bảo hiểm Hợp đồng tương lai (Futures Insurance Fund).

- Quỹ dự trữ doanh nghiệp (Corporate Treasury).

Đồng Co-CEO Richard Teng chia sẻ, đây là một "cuộc tấn công phức tạp" bắt nguồn từ việc một laptop bị cài mã độc tinh vi nhằm xóa dấu vết, khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Phân phối rút tiền theo pha: Bitcoin và Ethereum được ưu tiên

Nhằm tránh nghẽn mạng và kiểm soát dòng tiền, Binance triển khai quy trình mở lại tính năng rút tiền theo từng giai đoạn, ưu tiên dựa trên dữ liệu nhu cầu thực tế của người dùng trong tuần qua. Đợt rút tiền đầu tiên tập trung vào 15 đồng tiền số chủ lực bao gồm Bitcoin (BTC), Ether (ETH), các đồng stablecoin phổ biến như USDC, USDT và Dogecoin (DOGE).

Vụ hack 6,3 tỷ USD tại Binance đã nối dài chuỗi các vụ trộm tiền mã hóa khổng lồ thời gian qua, chính thức ghi nhận đây là vụ cướp tài chính lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù giá crypto đã dần ổn định sau đợt biến động mạnh vào thứ Sáu, bài học về an ninh mạng và quản lý rủi ro của các sàn giao dịch tập trung (CEX) vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của giới tài chính toàn cầu.

Theo Reuters/SCMP