Nữ nhân viên văn phòng sở hữu 2 căn hộ tiền tỷ ở tuổi 32, chỉ tiêu 1 triệu đồng/tháng: “Không cần tiêu tiền là tôi vui sướng"

Năm 2021, người phụ nữ tên Vương Thần Ái, 32 tuổi gây chú ý khi chia sẻ cách vợ chồng cô mua 2 căn nhà trị giá tương đương hàng tỷ đồng sau 9 năm đi làm. Cô Vương cho biết mình tiết kiệm 90% thu nhập hàng tháng, nói không với tụ tập đồng nghiệp, quần áo tận dụng từ đồ bạn bè không mặc.

Mỗi tháng gia đình Vương chỉ chi chưa đến 300 NDT (tương đương 1 triệu đồng). Nhu yếu phẩm hàng ngày của gia đình cũng tận dụng đồ miễn phí càng nhiều càng tốt, tiết kiệm điện trong nhà hết mức có thể. Điện thoại chồng cô Vương hết dung lượng, họ vẫn tìm cách để tiếp tục sử dụng mà không cần đổi loại mới.

Dù phải tiết kiệm 90% lương, Vương Thần Ái khẳng định bản thân không sống tằn tiện

Chia sẻ của Vương Thần Ái đã làm nổ ra những cuộc tranh cãi, có người cho rằng cô có tầm nhìn dài hạn và đầu tư tiền vào bất động sản là lựa chọn sáng suốt nhưng cũng có người nhận định cô Vương đã quá hà khắc với bản thân, đánh mất niềm vui cuộc sống.

Trên thực tế Vương Thần Ái cũng là nhân viên văn phòng có mức lương trung bình. Cô cảm thấy an toàn khi tích lũy được nhiều tiền, việc tiết kiệm được nhiều tiền cũng chính là niềm vui của cô. “Nhiều người nói tôi keo kiệt nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi đạt được mục tiêu. Mọi người thấy vui khi tiêu tiền, còn niềm vui của tôi đến từ việc không tiêu gì cả”, Vương nói.

Theo Vương Thần Ái, cô sống theo nguyên tắc tối giản bởi trải nghiệm làm việc trong lĩnh vực quảng cáo đã cho cô thấy người tiêu dùng dễ bị thu hút mua sắm quá mức. Nhiều người rút ví để mua những thứ không phù hợp với thu nhập của họ chỉ để tô điểm cho bản thân sang chảnh trong mắt người khác, điều này không có nhiều ý nghĩa với cô Vương.

“Tôi từng muốn sở hữu một chiếc máy tính bảng, nhưng khi mua nó về tôi lại thấy không hữu ích lắm. Từ đỏ, bất cứ khi nào tôi thực sự muốn mua thứ gì đó, tôi sẽ phải suy nghĩ kỹ. Phải chi tiền vào thứ gì đó thực sự hữu ích”, Vương Thần Ái nói.

Gia đình cũng ảnh hưởng đến lối sống tiết kiệm của cô khi từ nhỏ. Vương Thần Ái luôn được bố mẹ nhấn mạnh về việc tiền rất khó kiếm, không nên lãng phí từng đồng nên dần dần cô Vương cũng tin rằng “không cần thiết thì không mua”.

Ảnh minh hoạ

Từ năm lớp 6, Vương Thần Ái đã biết tiết kiệm tiền và kiếm 2.000 NDT/tháng (hơn 7 triệu đồng) khi đang học đại học bằng công việc bán thời gian. Mẹ cô cũng nói về việc “phụ nữ phải có nhà riêng”, vì vậy Vương Thần Ái luôn đặt mục tiêu mua nhà ngay sau khi đi làm, kết hôn.

“Mối ngày tan làm, trở về ngôi nhà của bản thân, ăn bữa cơm gia đình và xem vài bộ phim. Cuộc sống như vậy thật tuyệt vời”, cô Vương chia sẻ.

Sau khi chương trình về Vương Thần Ái lên sóng, các nhóm chia sẻ về cách cắt giảm chi tiêu xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Các hội nhóm này thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người cùng thảo luận về kỹ năng tiết kiệm tiền. Các thành viên trong hội nhóm này nhấn mạnh họ không “tằn tiện vì nghèo”, đơn giản đó là lối sống họ chọn, gắn liền với giá trị và thói quen tiêu dùng bền vững thay vì chạy theo những sản phẩm tiêu dùng nhanh.

(Theo Toutiao)