Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSND 69 tuổi nói thẳng và răn dạy đàn em

13-09-2025 - 10:37 AM | Lifestyle

"Đừng xem công việc này là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi" – NSND Kim Xuân nói.

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê mùa hai đã lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội là nghệ sĩ Trung Dân, NSND Kim Xuân và NSƯT Đức Thịnh cùng với NSƯT Công Ninh trong vai trò giám khảo. Chương trình được dẫn dắt bởi MC – diễn viên Nguyễn Anh Tú.

Nữ NSND 69 tuổi nói thẳng và răn dạy đàn em- Ảnh 1.

NSND Kim Xuân

Được biết, NSND Kim Xuân đã từng ngồi ghế giám khảo chương trình này mùa một. Trở lại mùa hai, bà bày tỏ: "Tôi vô cùng vui mừng khi ngày càng có nhiều chương trình tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện khả năng diễn xuất".

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng nói thẳng và răn dạy các nghệ sĩ đàn em thế hệ trẻ: "Có nhiều cơ hội không đồng nghĩa với việc các bạn được phép ỷ lại vào điều đó.

Bất cứ công việc nào cũng vậy, được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc. Nhưng để thực sự hạnh phúc, các bạn phải làm việc hết mình.

Dù là ca nhạc, kịch nói, cải lương, điện ảnh hay phim truyền hình… các bạn cần nghiêm túc với nghề. Hãy dùng thanh xuân để làm công việc luôn tươi mới, hồn nhiên, mát mẻ và ngày càng tốt hơn. Xin đừng xem công việc này là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi".

Nữ NSND 69 tuổi nói thẳng và răn dạy đàn em- Ảnh 2.

Đạo diễn Đức Thịnh và MC

Là đạo diễn gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách, NSƯT Đức Thịnh cũng nói thẳng quan điểm: "Hiện nay, mỗi năm điện ảnh Việt sản xuất khoảng 40–50 bộ phim, do đó rất cần lực lượng diễn viên mới để tránh sự lặp lại về gương mặt.

Chinh phục đam mê thực sự là nơi giúp người làm sản xuất và sân khấu tìm kiếm những nhân tố mới.

Tôi cũng nhận thấy, bây giờ, rất dễ để nhiều người xây dựng kênh cá nhân, quay clip diễn xuất trên mạng xã hội. Nhưng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tham gia vào đời sống nghệ thuật thực thụ trong nước hay vươn xa đến châu Á… thì không hề đơn giản.

Đã có nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng khi bước sang con đường chuyên nghiệp, họ phải nỗ lực 100%–200% sức lực. Quay clip chỉ là bước khởi đầu, còn thành công thực sự đòi hỏi hành trình dài và sự bền bỉ.

Bên cạnh năng khiếu, tôi cho rằng điều cốt lõi để làm nghề là khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống.

Hãy đọc nhiều, xem nhiều, quan sát thật nhiều và để cảm xúc lên tiếng. Chính sự quan sát sẽ giúp nội dung diễn xuất có chiều sâu hơn, dễ chạm đến cảm xúc người xem hơn là chỉ chạy theo xu hướng. Xu hướng chỉ là tạm thời, khó giúp bạn đi xa".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam và vợ đại gia: 20 năm mặn nồng, sống trong biệt thự đắt đỏ ở TP.HCM

Phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam và vợ đại gia: 20 năm mặn nồng, sống trong biệt thự đắt đỏ ở TP.HCM Nổi bật

Món Việt lên đài truyền hình Hàn Quốc: Giá gây bất ngờ, du khách nhận xét "Không nghĩ bữa sáng lại ngon đến vậy!"

Món Việt lên đài truyền hình Hàn Quốc: Giá gây bất ngờ, du khách nhận xét "Không nghĩ bữa sáng lại ngon đến vậy!" Nổi bật

Tìm khắp Hàn Quốc không thấy ai trẻ mãi như mỹ nam này: 15 năm nhan sắc không đổi, đẹp quá mức cho phép

Tìm khắp Hàn Quốc không thấy ai trẻ mãi như mỹ nam này: 15 năm nhan sắc không đổi, đẹp quá mức cho phép

10:22 , 13/09/2025
Tình trạng đáng báo động của Thiên An sau khi bị cấm tái xuất

Tình trạng đáng báo động của Thiên An sau khi bị cấm tái xuất

10:06 , 13/09/2025
OPPO Finders Club – Nơi giao thoa giữa công nghệ đột phá và thấu hiểu người dùng

OPPO Finders Club – Nơi giao thoa giữa công nghệ đột phá và thấu hiểu người dùng

10:00 , 13/09/2025
Kể chuyện người bí ẩn chuyển 10 nghìn đồng/ngày, ca sĩ Phương Linh bỗng bị soi lỗi chính tả: Phản hồi 1 câu ngỡ ngàng!

Kể chuyện người bí ẩn chuyển 10 nghìn đồng/ngày, ca sĩ Phương Linh bỗng bị soi lỗi chính tả: Phản hồi 1 câu ngỡ ngàng!

09:55 , 13/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên