Nữ nghệ sĩ U90 sống 1 mình trong biệt phủ 2000m2, có nhà ở Việt Nam và Mỹ

Mới đây, danh hài Thúy Nga đã tới biệt phủ rộng 2000 mét vuông của Bằng Kiều tại Mỹ để đón mẹ anh là nghệ sĩ Lưu Nga đi chơi.

Nghệ sĩ Lưu Nga

Mẹ Bằng Kiều thấy Thúy Nga tới đón tỏ ra vô cùng vui vẻ, hào hứng và lên xe đi cùng luôn. Dù đã ở tuổi U90 nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh, nhiều năng lượng.

Vì sống một mình trong nhà rộng 2000m2 nên mẹ Bằng Kiều rất thích được con cháu đưa đi chơi. Thúy Nga nói: "Hôm nay, tôi đưa bà nội đi chơi. Bà nội là cứ được đưa đi chơi thì sướng lắm, cười phớ lớ lên, cứ ăn chơi là vui như Tết.

Lúc tôi mới vào cửa thấy mặt bà nội đang nhăn nhó nhưng lên xe cái là bà vui như Tết ngay, lại nói chuyện tưng bừng. Hôm nay, tôi đưa bà nội vừa đi ăn chơi, vừa đi làm đẹp để trở về tuổi thanh xuân. Bà nội phải đi làm đẹp, không làm thì phí lắm.

Phong thủy của bà nội có sẵn rồi, cứ thế mà lên, không ai thay đổi được. Ở tuổi của bà nội như vậy là an nhàn rồi, nhà cửa đầy đủ, cái gì cũng có, con đàn cháu đống, có cháu nội cháu ngoại, có cả nhà ở Việt Nam và Mỹ, vườn tược rộng rãi, đi ra đi vào thoáng mát, chăm sóc cây cảnh, an vui tuổi già. Mấy ai được như bà nội đâu".

Mẹ Bằng Kiều thừa nhận: "Tôi cứ được con cháu đưa đi đâu là sướng lắm, già rồi phải thế. Tôi cũng vui tính, gặp được các con cháu là tôi thích lắm. Tôi già rồi, cứ được đi chơi là thích.

Thúy Nga dụ dỗ tôi lâu rồi nhưng tôi không làm, nghĩ mình già rồi nhưng hôm nay quyết tâm đi làm đẹp, tút tát lại. Tôi sợ làm khác đi lại không hợp phong thủy, không ai nhận ra rôi thì chết".

Mẹ của ca sĩ Bằng Kiều là nghệ sĩ chèo Lưu Nga, tên thật là Nguyễn Thị Nga. Bà từng là diễn viên kịch và nghệ sĩ chèo nổi tiếng tại Hà Nội vào những năm 1960. Bà từng đạt huy chương vàng biểu diễn chuyên nghiệp và được biết đến với nhiều vai diễn, trong đó nổi bật nhất là vai Tấm trong vở kịch "Tấm Cám".

Bà hiện đang sống tại Mỹ, trong căn biệt thự rộng 2000 mét vuông của Bằng Kiều. Mặc dù Bằng Kiều đã về Việt Nam, bà vẫn ở lại để chăm sóc và quản lý cơ ngơi này.

Ở tuổi U90, nghệ sĩ Lưu Nga vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn và lạc quan. Bà thích nấu nướng và thường xuyên mời bạn bè, con cháu đến chơi.