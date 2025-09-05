Nữ nghệ sĩ vừa lên chức Phó Viện trưởng: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U50 được bạn trai cưng chiều hết mực

Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân sinh năm 1982 tại Hà Nội. Năm 18 tuổi, cô ra mắt với vai trò người mẫu. Năm 2004, Phi Thanh Vân tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Siêu mẫu triển vọng.

Năm 2006, Phi Thanh Vân lấn sân sang phim ảnh và nổi tiếng với bộ phim “Cô gái xấu xí” với vai Phương Trinh đỏng đảnh, ghê gớm.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, diễn viên, nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 còn gây chú ý bởi danh xưng “Nữ hoàng dao kéo” khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tới vài chục lần. Ngoài ra, đời tư của Phi Thanh Vân cũng luôn là câu chuyện khiến nhiều người quan tâm.

Phi Thanh Vân kết hôn lần đầu vào năm 2008 và ly hôn vào năm 2012 với ông xã người Pháp (đã qua đời). Năm 2014, cô đăng ký kết hôn với bạn trai kém 2 tuổi nhưng chỉ được 3 năm lại ly hôn trong ồn ào.

Phi Thanh Vân.

Mãi cho tới năm 2024, người đẹp dao kéo mới công khai bạn trai mới tên Trần Chí Phú, hơn cô gần 10 tuổi, sở hữu nhiều tài sản khủng.

Nữ nghệ sĩ tuổi 43 từng đăng clip trên kênh Youtube của cô, khoe sự giàu có của bạn trai. Theo đó, bạn trai Phi Thanh Vân là chủ một nhà máy đá rộng hơn 3 hecta, chuyên làm các loại đá lót tường, đá làm đường…

Trong clip này, Phi Thanh Vân nói: “Khuôn viên trước nhà máy rất lớn, sau này sẽ xây thêm một tòa nhà. View ở đây siêu đẹp, nhìn ra một ngọn đồi. Tôi rất thích ở đây”.

Kể từ khi công khai bạn trai hơn 10 tuổi, Phi Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ với người yêu lên mạng xã hội. Và luôn dành cho anh những lời ngọt ngào, hoa mỹ.

Cựu siêu mẫu cho biết, bạn trai rất thông minh, đẹp trai tới mức “được 12 nước công nhận. Anh rất đàn ông và đầy nam tính. Anh là trai miền Tây, quê quê mà hiền. Hiền lắm. Anh không chỉ là một người yêu, người bạn mà còn giống như một người thầy.

Anh là người dạy dỗ, chia sẻ và hỗ trợ chị rất nhiều trong công việc. Một người yêu chị cần là hơn một cái đầu về trí tuệ, dạy dỗ bảo vệ chị”, Phi Thanh Vân không tiếc lời khen cho người mới.

Phi Thanh Vân và bạn trai hơn 10 tuổi - Trần Chí Phú.

Phi Thanh Vân được bổ nhiệm chức Phó Viện trưởng hồi tháng 6 năm nay.

Cũng theo lời Phi Thanh Vân thì cô được bạn trai đại gia cưng chiều hết mực. Nữ nghệ sĩ nói trên báo Đời sống Pháp luật: “Anh ấy hội tụ đầy đủ các yếu tố mà tôi mong muốn. Khi ở bên anh, tôi luôn được nuông chiều như một nàng công chúa. Tất cả mọi thứ từ công việc, quan hệ, tình cảm… chúng tôi đều rất phù hợp với nhau, kết nối như những mắt xích, không thể tách rời”.

Ở tuổi U50, Phi Thanh Vân không chỉ viên mãn về tình duyên mà còn thăng hoa về sự nghiệp. Không còn đứng trên sàn catwalk như thời trẻ, Phi Thanh Vân chọn sản xuất phim, đào tạo người mẫu, tài năng nhí cho nền nghệ thuật nước nhà, tổ chức chương trình như Nghệ sĩ nhí đa tài…

Đặc biệt, cô dành nhiều tâm huyết với các công tác xã hội. Hồi tháng 6 năm nay, Phi Thanh Vân được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Văn hóa thương hiệu truyền thống và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Theo quyết định này, Phi Thanh Vân sẽ giữ chức Phó Viện trưởng trong vòng 2 năm. Cô có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và đề xuất việc triển khai chương trình hoạt động của đơn vị theo sự phân công của Viện trưởng và quy định, điều lệ của Viện.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, Phi Thanh Vân từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng đại diện văn phòng Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP.HCM vào tháng 4/2023.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 vô cùng năng động.

Ở tuổi U50, cô có cuộc sống viên mãn về cả sự nghiệp cũng như tình duyên.

Tháng 5/2024, Phi Thanh Vân tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông phía Nam thuộc Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, Phi Thanh Vân quan niệm: “Nếu không có thử thách, làm sao biết khả năng mình lớn đến đâu”. (nguồn: báo Thanh Niên)

Có thể thấy, thời điểm hiện tại, nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 đang ở độ chín muồi và thăng hoa nhất về sự nghiệp cũng như tình duyên.