Nữ nghệ sĩ đình đám là thượng úy công an, sở hữu nhiều bất động sản, xe sang, được chồng cưng chiều

Mỹ nhân VTV đình đám giờ là thượng úy công an

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Không khí buổi tổng duyệt càng thêm sôi động khi quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt đình đám.

Đáng chú ý là màn xuất hiện của diễn viên Bảo Thanh. Khác với hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, lần này nữ diễn viên gây sốt khi khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề của lực lượng Công an nhân dân, với quân hàm Thượng úy.

Bảo Thanh gây sốt khi xuất hiện trong hình ảnh quân phục tại buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bảo Thanh hạnh phúc khi được chụp ảnh cùng khối các cựu chiến binh khi tham gia buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9 trước đó

Được biết, sau nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Bảo Thanh chính thức đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của cô, kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm của một sĩ quan Công an.

Sinh năm 1990 tại Bắc Giang, Bảo Thanh tên thật là Vũ Thị Phương Thanh. Cô bén duyên với điện ảnh từ khi mới 8 tuổi, tham gia bộ phim Vào Nam ra Bắc. Sau này, cô theo học và tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chính thức bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Bảo Thanh là mỹ nhân "phim giờ vàng VTV" đình đám

Sự nghiệp của Bảo Thanh gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách, đặc biệt là dòng phim “giờ vàng VTV”. Vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng (2017) giúp tên tuổi cô vụt sáng, khi khắc họa chân thực hình ảnh người con dâu phải chịu áp lực từ mẹ chồng.

Tiếp đó, vai Anh Thư trong Về nhà đi con (2019) đã mang lại cho cô sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả cả nước. Bộ phim không chỉ đoạt giải Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc, mà còn giúp Bảo Thanh giành giải “Nữ diễn viên ấn tượng” tại VTV Awards 2019.

Trong suốt sự nghiệp, Bảo Thanh ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, biến hóa linh hoạt từ những vai hiền lành đến mạnh mẽ, cá tính. Cô cũng từng giành giải Cánh Diều Vàng cho vai nữ chính xuất sắc.

Hiện tại, mỹ nhân "Về nhà đi con" đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an Nhân dân và mang hàm thượng úy

Dù đã tạm dừng tham gia phim truyền hình từ năm 2020 để dành thời gian cho gia đình, nhưng sức hút của cô vẫn không hề giảm sút. Trên sân khấu kịch và qua các hoạt động nghệ thuật khác, Bảo Thanh vẫn là cái tên được công chúng quan tâm.

Cuộc sống viên mãn, là "đại gia ngầm" của showbiz Việt

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Bảo Thanh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và khối tài sản “khủng”. Kết hôn sớm với ông xã không hoạt động nghệ thuật, Bảo Thanh được chồng hết mực yêu chiều và hỗ trợ trong công việc. Hai vợ chồng hiện có một con trai và một con gái, gia đình nhỏ viên mãn.

Bảo Thanh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng cưng chiều

Bảo Thanh còn được biết đến là “phú bà” của showbiz Việt. Chỉ trong vòng 4-5 năm, cô đã liên tục mua thêm bất động sản và sắm xe sang tiền tỷ. Gia đình Bảo Thanh hiện sống trong một căn hộ rộng 200m2 tại Hà Nội. Nữ diễn viên từng cho biết vợ chồng cô mua và bắt đầu cải tạo căn hộ này từ đầu năm 2023 nhưng đến cuối năm mới hoàn thiện và chuyển về ở.

Ngoài cơ ngơi đang ở, Bảo Thanh còn sở hữu thêm một căn hộ khác ở Hà Nội có diện tích 200m2. Tháng 7/2024, Bảo Thanh gây chú ý khi rao bán căn villa mang tên mình ở Hội An với giá hơn 6 tỷ đồng. Căn villa này có diện tích 270m2, gồm 4 phòng ngủ, hồ bơi riêng, nằm trong làng Cẩm Thanh, cách phố cổ Hội An khoảng 2km.

Tháng 8/2024, nữ diễn viên tiếp tục khoe căn hộ mới nhận tại thành phố Bắc Giang, coi đó như món quà sinh nhật đặc biệt dành tặng ông xã. Căn hộ được thiết kế hiện đại, tối giản, mang lại không gian sống tiện nghi, ấm cúng.

Căn hộ cao cấp nơi gia đình Bảo Thanh đang sống

Nữ diễn viên cũng sở hữu nhiều xe sang

Ngoài bất động sản, Bảo Thanh còn đầu tư mạnh tay vào xe hơi. Trước đây, cô từng sở hữu hai chiếc xe sang màu đỏ hợp mệnh: một chiếc Mercedes GLC300 trị giá 2,4 tỷ đồng và một chiếc BMW khoảng 3,3 tỷ đồng. Tháng 2/2025, nữ diễn viên cùng chồng vui mừng nhận thêm chiếc Volkswagen Viloran 2023 có giá lăn bánh từ 2,2-2,4 tỷ đồng.

Với khối tài sản này, Bảo Thanh xứng danh là một trong những nghệ sĩ Vbiz thành đạt đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, điều khiến khán giả yêu quý cô không chỉ là tài năng và sự giàu có, mà còn là hình ảnh người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con.