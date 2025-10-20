Nữ NSND nhạc đỏ có chồng là anh hùng phi công bắn hạ 6 máy bay địch

NSND Thu Hiền được mệnh danh là tượng đài của dòng cách mạng, nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca của Việt Nam. Tên tuổi của bà gắn liền với hàng loạt ca khúc như Câu hò bên bờ Hiền Lương, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Quảng Bình quê ta ơi, Dáng đứng Bến Tre, Hoa cau vườn trầu, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây.

NSND Thu Hiền.

Dù nổi tiếng, NSND Thu Hiền vẫn giữ đời sống riêng giản dị, kín đáo vì thế ít người biết ông xã của NSND Thu Hiền là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Đỉnh. Ông hơn nữ nghệ sĩ 12 tuổi.

Ông quê ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), từng là phi công chiến đấu thuộc Đoàn Không quân Sao Đỏ, tham gia nhiều trận không chiến khốc liệt trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ở miền Bắc.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ ra miền Bắc, ông tham gia chiến đấu 8 trận, bắn 12 quả đạn, hạ được 6 máy bay Mỹ (5 chiếc phản lực và 1 máy bay lên thẳng). Ngoài ra ông chỉ huy biên đội bắn rơi 5 chiếc khác.

NSND Thu Hiền và ông xã là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Ngọc Đỉnh.

Ngày 19/11/1967, trong trận đánh ác liệt tại khu vực Hàm Rồng (Thanh Hóa), dù quân địch có lực lượng áp đảo, phi công Vũ Ngọc Đỉnh bình tĩnh chọn hướng tấn công tối ưu, chỉ huy biên đội phá vỡ đội hình máy bay F4 của Mỹ.

Không chỉ thế, ông còn bắn rơi chiếc RB- 66 loại máy bay gây nhiễu điện tử hiện đại nhất của Mỹ lúc bấy giờ. Hạ được máy bay RB- 66 tạo thuận lợi cho tên lửa và pháp cao xạ của ta ở mặt đất bắn rơi 12 chiếc máy bay địch.

Ngày 12/12/1967, trên bầu trời Phú Thọ, ông dẫn đầu biên đội không chiến, dũng cảm xông vào đội hình 47 chiếc máy bay địch, bắn hạ hai chiếc F-105, góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi cuộc tập kích nhằm vào sân bay Nội Bài.

Tháng 8/1970, phi công Vũ Ngọc Đỉnh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Là một trong 16 phi công xuất sắc đạt đẳng cấp Aces của Không quân Việt Nam, từ năm 1980-1989, Đại tá Vũ Ngọc Đỉnh giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Không quân (nay là Trường Sĩ quan Không quân).

Đại tá Vũ Ngọc Đỉnh được Đoàn công tác TP.HCM tới thăm và tặng quà đầu năm 2025. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Trong lần hiếm hoi chia sẻ với báo chí về nửa kia, NSND Thu Hiền kể ông xã hơn bà 12 tuổi, bà yêu và gắn bó với ông xã bởi lối sống giản dị, biết thông cảm và sẻ chia. Ngoài tình chồng vợ, giữa hai người còn là tình nghĩa, chiến hữu và cũng là đồng đội.

Nhớ lại những năm tháng sống xa nhau, nghệ sĩ Thu Hiền cho biết: "Thời chúng tôi, để có thể liên lạc với nhau chỉ có lá thư. Trong thư, đã là vợ chồng thì sao viết được cảnh yêu đương nữa, nhất là khi tôi hay hát những bài về con người, tình yêu quê hương, đất nước... Mọi tình cảm tôi không thể hiện bằng lời mà qua những ca khúc, những giai điệu mà tôi đã từng biểu diễn" . NSND Thu Hiền cho biết bà may mắn được ông xã tôn trọng, ủng hộ trong công việc. Ở tuổi xế chiều, hai người vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và tri ân như ngày đầu.

Bà và chồng hiện ở một chung cư tại TP.HCM. Các con không sống cùng vợ chồng bà nhưng vẫn thường xuyên qua thăm nom, chăm sóc bố mẹ. Thỉnh thoảng, cả gia đình lại cùng nhau đi làm từ thiện, giúp đỡ sẻ chia cho những mảnh đời bất hạnh.

"Tôi thích làm từ thiện, theo khả năng của mình thôi. Mỗi lần đi hát đều bớt ra một chút để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tôi và hai con gái cùng góp tiền, xây nhà tình nghĩa ở miền Tây. Số tiền không lớn so với nhiều người nhưng là nỗ lực của ba mẹ con" , NSND Thu Hiền chia sẻ với VTC News.

Ở tuổi 73, NSND Thu Hiền vẫn đi hát, dù không thường xuyên, bởi sức khoẻ không cho phép, chủ yếu để bớt nhớ nghề. Mỗi lần xuất hiện, bà vẫn chọn những bài ca đi cùng năm tháng - như lời tri ân với khán giả và với chính cuộc đời nghệ sĩ của mình. Bên cạnh đó, bà còn dành thời gian giảng dạy thanh nhạc, truyền lại kinh nghiệm và lửa nghề cho lớp trẻ.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSND Thu Hiền cho biết bà rất hài lòng, không còn gì phải trăn trở. "Độ tuổi của tôi mọi người nghỉ ngơi nhưng tôi nghỉ ngơi trong sự cho phép. Tôi muốn vận động và làm việc. Tôi vẫn đi hát và dạy hát, truyền lại kinh nghiệm, truyền lại năng lượng cho thế hệ trẻ. Tôi nghĩ đơn giản cuộc sống là sống với những điều ý nghĩa", bà nói.