Tình hình nữ NSND là "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" bị ung thư: Sống lạc quan, tươi trẻ dù tóc bạc trắng

15-10-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

Dù mắc trọng bệnh nhưng nữ NSND là "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" vẫn rất lạc quan, yêu đời, yêu thơ và cuộc sống.

Từng được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" của màn ảnh Việt thập niên 80-90, NSND Hoàng Cúc không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất tinh tế mà còn khiến nhiều người khâm phục bởi nghị lực vượt qua bệnh tật. Ở tuổi U70, sau nhiều năm chiến đấu với ung thư vú và căn bệnh Basedow, bà vẫn chọn cách sống lạc quan, yêu đời, tận hưởng từng ngày dù mái tóc đã bạc trắng.

Tình hình nữ NSND là "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" bị ung thư: Sống lạc quan, tươi trẻ dù tóc bạc trắng- Ảnh 1.

Tình hình nữ NSND là "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" bị ung thư: Sống lạc quan, tươi trẻ dù tóc bạc trắng- Ảnh 2.

Nhan sắc thời trẻ của NSND Hoàng Cúc.

Từ "người đàn bà đẹp nhất màn ảnh" đến nghệ sĩ gạo cội

NSND Hoàng Cúc tên thật là Hoàng Thị Cúc, sinh năm 1957 tại Hưng Yên. Không xuất thân trong gia đình nghệ thuật, song niềm say mê sân khấu đã sớm đưa bà đến với con đường diễn xuất. Sau thời gian học tại Trường Nghệ thuật Việt Bắc, bà về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội – nơi ghi dấu gần như trọn vẹn sự nghiệp của mình.

Với gương mặt sắc sảo, khí chất sang trọng và giọng nói trầm ấm, Hoàng Cúc nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của sân khấu kịch thập niên 1980–1990. Bà từng đảm nhiệm hàng loạt vai diễn để đời như Người đàn bà sau tấm cửa sổ xanh, Thầy khóa làng tôi, Mắt phố, Ăn mày dĩ vãng...

Không chỉ ở sân khấu, bà còn được khán giả cả nước yêu mến qua những vai diễn điện ảnh đậm chiều sâu tâm lý như Thủy trong "Tướng về hưu", Bỉ Vỏ, Sa bẫy, Dòng sông khát vọng... Vai "Thủy" – người con dâu cá tính trong Tướng về hưu – từng khiến bà trở thành "nữ diễn viên được săn đón nhất" thời đó, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá là một trong những "mỹ nhân màn ảnh đẹp và thông minh nhất thập kỷ"...

Sau hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, bà từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tình hình nữ NSND là "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" bị ung thư: Sống lạc quan, tươi trẻ dù tóc bạc trắng- Ảnh 3.

NSND Hoàng Cúc phát hiện ung thư từ năm 2010.

Phát hiện ung thư vú, nhưng không đầu hàng số phận

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoàng Cúc phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn gần III, bên cạnh đó bà còn phải đối diện với bệnh Basedow (cường giáp). Có thời điểm, sức khỏe của bà suy sụp nghiêm trọng, gương mặt sưng phù, tóc rụng từng mảng, thậm chí tim đập nhanh tới mức phải nằm viện theo dõi liên tục.

Nữ nghệ sĩ từng kể lại trên chương trình Lời tự sự của VTV: "Khi hóa trị đến mũi thứ 6, tôi sụp đổ hoàn toàn, hóa trị xong tôi phải mua tảng đá lạnh to như viên gạch để trên đầu nóng cho bớt nóng...".

Nhưng thay vì tuyệt vọng, bà chọn cách đối diện nhẹ nhàng. Khi tóc rụng, bà tự cạo đầu và "xuống tóc quy y", xem đó như một cách để thanh tịnh tâm hồn. Trong các cuộc phỏng vấn, Hoàng Cúc nhiều lần khẳng định:

"Tôi đã học cách chấp nhận số phận. Có câu nói: "Dù ngày mai có là tận thế thì đêm nay sen vẫn gieo trồng", nghĩa là, dù ngày mai không còn tồn tại thì hôm nay tôi vẫn phải sống vui vẻ và thoải mái", nguồn Vietnamnet.

Trải qua nhiều năm điều trị, đến nay sức khỏe của bà đã ổn định hơn. Nữ nghệ sĩ vẫn đều đặn kiểm tra định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh, hướng nội.

Tình hình nữ NSND là "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" bị ung thư: Sống lạc quan, tươi trẻ dù tóc bạc trắng- Ảnh 4.

Sống lạc quan, trẻ trung dù tóc bạc trắng.

Sống lạc quan giữa mái tóc bạc trắng

Bước sang tuổi U70, NSND Hoàng Cúc khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc vẫn rạng rỡ dù mái tóc đã bạc trắng. Bà không che giấu dấu vết thời gian, ngược lại xem đó là minh chứng cho hành trình kiên cường đã qua.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, mỗi buổi sáng bà dành thời gian tập yoga, thiền, uống trà và viết thơ. Khi sức khỏe cho phép, bà vẫn tham gia nghệ thuật – như vai bà Mai trong Hoa hồng trên ngực trái – để giữ cảm xúc và năng lượng sống.

Bên cạnh diễn xuất, bà còn tìm thấy niềm vui trong sáng tác thơ. Năm 2024, bà ra mắt trường ca "Cúc", kể lại hành trình vượt qua bệnh tật và triết lý sống của mình.

Biểu tượng của nghị lực và vẻ đẹp vượt thời gian

Sau khoảng 15 năm chống chọi với bệnh ung thư, NSND Hoàng Cúc vẫn giữ nụ cười ấm áp, thần thái tự tin và ánh mắt sáng. Mái tóc bạc trắng không khiến bà già đi mà trở thành điểm nhấn của sự thanh thản, của một người phụ nữ đã đi qua giông bão mà vẫn rực rỡ.

Ở tuổi gần 70, "mỹ nhân đẹp nhất thập kỷ" năm nào giờ là biểu tượng của sự bản lĩnh, nhân hậu và niềm tin sống – hình ảnh khiến công chúng không chỉ ngưỡng mộ tài năng mà còn khâm phục cách bà đối mặt với nghịch cảnh.

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

