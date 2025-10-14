Mỹ nhân Vbiz được chồng đại gia giao hết tài sản: "Nếu xấu tính, em có thể đá anh ấy ra ngoài đường"

Từng là mỹ nhân được săn đón, Phan Như Thảo bất ngờ lên xe hoa với đại gia Đức An vào năm 2015 khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau gần 10 năm chung sống, người mẫu Phan Như Thảo và đại gia Đức An chính thức trở thành vợ chồng trên phương diện pháp luật.

Cô khiến nhiều người thêm bất ngờ khi tiết lộ chồng đại gia đã giao hết tài sản cho cô nắm giữ bao gồm nhiều tài sản bất động sản lẫn cơ sở kinh doanh. Trả lời trong một bài phỏng vấn mới đây, Phan Như Thảo cho biết bản thân là người chăm chỉ làm việc, kiếm tiền giỏi. Cô đã tự mua 4 cái nhà trước khi cưới đại gia Đức An.

Nói về chuyện được chồng đại gia giao nắm giữ tất cả tài sản, Phan Như Thảo cho hay: "Nếu xấu tính, em có thể đá anh ấy ra ngoài đường bất cứ lúc nào. Anh ấy có nhà ở đâu. Anh ấy không có cái nhà nào cả. Anh cũng không có tài khoản ngân hàng. Em mới lập tài khoản ngân hàng cho anh ấy đấy.

Tiền mặt các kiểu anh ấy đưa hết cho em rồi. Anh không có cái gì hết. Anh An là người rất dễ dụ nha. Thỉnh thoảng vài người bạn tốt của anh ấy cũng khuyên là sao lại thế. Bị một lần không sợ à? Nhưng anh An nói rằng già quá rồi sống được bao lâu nữa mà lo. Với cả với người mình đã chọn, mình không nghi ngờ."

Phan Như Thảo còn cho biết chồng đại gia đã ký giấy miễn trừ phân chia tài sản ngay cả nếu ly hôn.

Không những thế, Phan Như Thảo còn cho biết chồng đại gia đã ký giấy miễn trừ phân chia tài sản ngay cả nếu ly hôn. "Không có chia đôi gì hết", cô nói.

Trước đó, Phan Như Thảo từng tiết lộ vì chồng đại gia thương và lo cho mình nên anh đã để lại toàn bộ gia sản cho cô. Người đẹp từng chia sẻ với truyền thông về việc này một cách chân thành và thoải mái. “Tài sản gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng, khách sạn nhưng tiền mặt để vận hành thì tôi phải lo. Tôi hay đùa với mọi người rằng, mọi người nghĩ tôi may mắn, tôi sướng lắm nhưng mà mọi người không biết. Tại vì có lỗ là mình bù nên vất vả lắm", Phan Như Thảo kể.

Sau khi được chồng sang tên toàn bộ khối tài sản, Phan Như Thảo hiện đang đảm nhận vai trò quản lý công ty thay chồng. Cuộc sống hôn nhân của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ vì luôn tràn đầy hạnh phúc và bình yên. Người đẹp từng chia sẻ, niềm vui lớn nhất của doanh nhân Đức An giờ đây là được đưa đón con đi học, chơi đùa cùng con và trân trọng từng khoảnh khắc giản dị bên vợ con.

Cuộc sống hôn nhân của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ vì luôn tràn đầy hạnh phúc và bình yên.

Chứng kiến sự quan tâm và yêu thương của chồng, Phan Như Thảo không ít lần xúc động. "Anh không cần tôi phải thành công để yêu tôi, nhưng chính tình yêu đó lại khiến tôi muốn nỗ lực hơn mỗi ngày. Có những lúc tôi mệt, tôi sợ, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nói: 'Em cứ làm điều em tin là đúng, mọi thứ khác anh lo'. Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến tôi xúc động", cô chia sẻ.