Mỹ nhân màn ảnh phía Bắc: U60 đẹp mặn mà, sống hạnh phúc bên chồng sau làm ngành bưu chính viễn thông

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó với sân khấu và truyền hình, diễn viên Khánh Huyền – “mỹ nhân màn ảnh Bắc” một thời vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên người chồng làm trong ngành bưu chính viễn thông.

Vẻ đẹp mặn mà qua năm tháng

Sinh năm 1971, Khánh Huyền từng là gương mặt quen thuộc của Nhà hát Tuổi trẻ, ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn trong Ngọt ngào và man trá, Người thổi tù và hàng tổng, Xin hãy tin em, Những người sống quanh tôi…

Với lối diễn tự nhiên, nụ cười hiền hậu và ánh mắt đượm buồn, chị từng được xem là biểu tượng vẻ đẹp nữ tính, đằm thắm của phụ nữ miền Bắc.

Diễn viên Khánh Huyền thời trẻ. Chị được xem là mỹ nhân màn ảnh miền Bắc.

Khánh Huyền ở tuổi U60.

Hiện ở tuổi 54, Khánh Huyền vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, thần thái rạng rỡ và làn da mịn màng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên cho biết, bí quyết của chị không nằm ở mỹ phẩm đắt tiền mà ở lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực và tinh thần an nhiên. “Khi tâm mình vui, mọi thứ đều trẻ lại,” chị từng chia sẻ trên báo Dân Trí.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, Khánh Huyền vẫn chọn lọc những dự án phù hợp. Với chị, làm nghề giờ là để tận hưởng, để sống với niềm đam mê, chứ không phải để chạy theo hào quang.

Con trai đẹp như tài tử, nối nghiệp nghệ thuật

Con trai lớn của Khánh Huyền – Trần Minh Quân (sinh năm 1999) là niềm tự hào của nữ diễn viên. Mang nhiều nét giống mẹ, Minh Quân sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lãng tử và đam mê nghệ thuật từ nhỏ.

Sau thời gian học trung học ở Singapore, Minh Quân du học tại Mỹ chuyên ngành âm nhạc. Anh sớm bộc lộ năng khiếu chơi đàn, sáng tác và biểu diễn, từng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật của du học sinh Việt Nam.

Hiện Minh Quân đã trở về nước, hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc chuyên nghiệp, từng biểu diễn cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, BinZ, Hoàng Touliver...

Dù ít khi chia sẻ về con nhưng Khánh Huyền cho biết chị tự hào khi thấy con trai sống tự lập, chững chạc và đam mê nghề. Nữ nghệ sĩ tâm sự rằng, con có hướng đi riêng và chị tôn trọng điều đó. Làm cha mẹ, chỉ cần con sống tốt, hạnh phúc và biết yêu nghề là đủ.

Khánh Huyền và chồng hiện tại.

Với con trai lớn.

Hôn nhân viên mãn bên người chồng kín tiếng

Trải qua một lần đổ vỡ, Khánh Huyền hiện có cuộc sống hôn nhân bình yên bên người chồng làm trong ngành bưu chính viễn thông. Dù ít khi chia sẻ về đời tư, chị từng tiết lộ ông xã là người hiểu nghề, biết cảm thông và luôn ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật.

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ sinh năm 1971 trên báo Vietnamnet thì chồng là người đàn ông của gia đình, rất tự trọng và chín chắn. Khi chị đi quay xa, anh luôn lo chu toàn mọi việc, để vợ yên tâm làm nghề.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau chính là bí quyết giữ cho cuộc hôn nhân của chị luôn yên ấm. Sau những thăng trầm, chị học được cách sống chậm, biết trân trọng từng phút giây giản dị bên người thân.

“Không cần ồn ào, chỉ cần bình yên. Tôi may mắn vì có người bạn đời luôn ở bên, lặng lẽ đồng hành,” chị nói trên tờ Ngôi Sao.

Khánh Huyền giữ được vẻ đẹp mặn mà vượt thời gian ở tuổi U60 vì luôn lạc quan, hạnh phúc.

Thanh thản giữa đời thường

Giờ đây, Khánh Huyền tận hưởng cuộc sống an nhiên bên gia đình, chăm sóc bản thân, đọc sách, tập yoga và làm vườn. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ hình ảnh giản dị nhưng tràn đầy năng lượng tích cực.

Ở tuổi U60, chị không cố níu kéo tuổi xuân mà chọn cách trưởng thành cùng thời gian, giữ gìn vẻ đẹp từ tâm hồn.

Với nhiều khán giả, Khánh Huyền không chỉ là “người đẹp không tuổi” của màn ảnh phía Bắc, mà còn là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại – biết yêu bản thân, yêu cuộc sống và tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.