Nữ NSƯT dẫn Thời sự từng muốn rời VTV: 77 tuổi vẫn lên sóng

Thi trượt cả VOV lẫn VTV nhưng vẫn thành giọng đọc huyền thoại

NSƯT Kim Tiến được biết đến là một trong những phát thanh viên gạo cội và được kính trọng nhất của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Kim Tiến ngày xưa

Giọng đọc của bà đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt, gắn liền với những bản tin thời sự, phim tài liệu và chương trình truyền hình quan trọng trong suốt hàng thập kỷ.

Nghệ sĩ Kim Tiến sinh năm 1948 tại Hà Nội, nên sở hữu giọng đọc chuẩn phát âm Hà Nội. Bà kể, hồi nhỏ hay đọc báo cho bà ngoại nghe, dù mới chỉ lớp 1 nhưng đã có năng khiếu đọc không bị vấp.

Tới khi thi tuyển phát thanh viên của Đài tiếng nói Việt Nam, Kim Tiến rất tự tin vào phần đó vì cứ đọc không vấp váp đã là một lợi thế. Nhưng thi cùng với bà lúc đó là một nghệ sĩ bên kịch nói, nên bà bị đánh trượt. Sau đó, bà đến trường quay Đài truyền hình Việt Nam thi tuyển và cũng trượt vì "lôi thôi quá".

Từ năm 1970 tới 1973, các bạn học cùng Kim Tiến ở trường múa bảo bà về làm việc cùng vì đài truyền hình đang thành lập một đội múa riêng. Bà đồng ý về làm diễn viên múa. Một thời gian sau, bà chuyển sang tổ phát thanh viên và nghiễm nhiên quay trở lại với nghề dẫn ban đầu bà chọn.

Ngày đầu tiên lên sóng VTV ở vai trò phát thanh viên chương trình Thời sự, Kim Tiến rất run nhưng vẫn đảm nhiệm công việc một cách trọn vẹn. Thời gian đó, đa số chương trình là truyền hình trực tiếp. Suốt 10 năm liền đều trực tiếp, thậm chí đến thuyết minh phim truyện cũng trực tiếp, nhưng Kim Tiến vẫn hoàn thành tốt. Từ đó, Kim Tiến nhanh chóng khẳng định tài năng qua giọng đọc trầm ấm, truyền cảm và đầy nội lực.

Suốt hơn 40 năm gắn bó với nghề, nghệ sĩ Kim Tiến không chỉ là một phát thanh viên mà còn là một biểu tượng của sự chuyên nghiệp, chuẩn mực. Giọng đọc của bà có sức lay động lớn, vừa trang trọng, chuẩn xác khi đọc tin thời sự, vừa nhẹ nhàng, tình cảm khi dẫn các chương trình văn hóa. Bà là một trong những người đầu tiên xây dựng và định hình phong cách đọc bản tin truyền hình, tạo nên một chuẩn mực mà nhiều thế hệ sau này học hỏi.

Bà nghỉ hưu vào năm 2011 nhưng vẫn tiếp tục cống hiến cho nghề qua các hoạt động giảng dạy, đào tạo phát thanh viên trẻ. Những lớp học của bà luôn thu hút đông đảo học viên bởi sự tận tâm, nhiệt huyết và kinh nghiệm quý báu của một người đã dành trọn đời cho công việc cầm mic.

Cách đây không lâu, trong lễ kỷ niệm 55 năm thành lập VTV, nghệ sĩ Kim Tiến vẫn tự tin lên sân khấu dẫn mở màn bằng giọng đọc bất hủ.

Từng muốn bỏ VTV vì khó khăn

Ít ai biết, nghệ sĩ Kim Tiến từng có lần muốn bỏ VTV vì quá khó khăn. Bà kể lại tại chương trình Khách sạn 5 sao: "Hồi xưa làm truyền hình khó khăn, nghèo khó lắm. Đã có lần tôi muốn rời bỏ VTV, bỏ việc vì mọi thứ quá khổ, ăn uống và các thứ đều không có. Tôi còn bị ốm và nản quá.

Nghệ sĩ Kim Tiến ở tuổi 77

Nhưng đúng lúc đó, tôi được đài cho đi an dưỡng cùng một đoàn cán bộ nhân viên ở Sầm Sơn. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi lại nổi lên máu nghề nghiệp, tình yêu với truyền hình. Tôi nhiệt huyết làm việc như không có gì xảy ra".

Dù rất nổi tiếng, nghệ sĩ Kim Tiến lại có một cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Bà có một người con gái là Đinh Thục Anh, hay còn được biết đến với tên gọi MC Thục Anh. Tiếp nối truyền thống của mẹ, Thục Anh cũng là một MC tài năng, xinh đẹp và hiện đang công tác tại VTV.

Cuộc sống gia đình hạnh phúc, giản dị chính là điểm tựa vững chắc để bà Kim Tiến có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp.