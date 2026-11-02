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Nữ NSƯT từng bán cà phê ở Gò Vấp nay rao bán nhà 26m2 giá 4,5 tỷ đồng trên đường Thống Nhất, TP.HCM

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Nữ NSƯT từng bán cà phê ở Gò Vấp nay rao bán nhà 26m2 giá 4,5 tỷ đồng trên đường Thống Nhất, TP.HCM

Nữ NSƯT cho biết căn nhà "nhỏ nhưng đẹp", có đầy đủ tiện ích xung quanh khu vực.

Mới đây, NSƯT Cát Tường thu hút sự chú ý khi đăng tải thông tin rao bán một căn nhà trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, đây là nhà chính chủ có diện tích 26,5 m2, diện tích sử dụng 45,5 m2, nằm trên đường Thống Nhất, phường Thông Tây Hội (TP.HCM).

Căn nhà có kết cấu 1 tầng trệt và 1 tầng lầu, gồm 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh khép kín và được trang bị 3 điều hòa. NSƯT Cát Tường cho biết ô tô có thể di chuyển vào tận nhà, khu vực xung quanh cũng có đầy đủ tiện ích như chợ, trường học, bệnh viện và các dịch vụ thiết yếu. Mức giá nữ nghệ sĩ đưa ra là 4,55 tỷ đồng. Cô cho biết khách mua thiện chí có thể thương lượng thêm.

Nữ NSƯT từng bán cà phê ở Gò Vấp nay rao bán nhà 26m2 giá 4,5 tỷ đồng trên đường Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh 1.
Nữ NSƯT từng bán cà phê ở Gò Vấp nay rao bán nhà 26m2 giá 4,5 tỷ đồng trên đường Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh 2.

Căn nhà diễn viên Cát Tường rao bán (Ảnh: FBNV)

Trước đó, trong hậu trường một chương trình do Cát Tường và diễn viên Trung Dũng hợp tác sản xuất, nam diễn viên tiết lộ: "Cát Tường giờ bỏ cà phê đi bán cái khác, bán nhà bán đất, buôn bất động sản rồi".

Thực tế, nữ nghệ sĩ từng mở một quán cà phê tại khu vực Gò Vấp (cũ), TP.HCM. Tuy nhiên, do lịch trình công việc bận rộn, không thể thường xuyên có mặt để quản lý, cô quyết định đóng cửa tiệm.

Thời gian qua, NSƯT Cát Tường nhiều lần chia sẻ về việc mua bán bất động sản, chuyển đổi nơi ở. Mới đây nhất, tháng 9/2024, nữ nghệ sĩ mua 1 căn nhà 60m2 ở TP.HCM để đón cha mẹ ở quê lên dưỡng già.

Cát Tường khẳng định những căn nhà mình mua đều xuất phát từ nhu cầu để ở. Sau một thời gian, nếu muốn chuyển sang nơi ở khác, cô sẽ bán căn nhà hiện tại để có thêm nguồn tiền mua căn mới, thay vì cùng lúc sở hữu nhiều bất động sản. Nữ nghệ sĩ cho biết việc mua bán là nhu cầu cá nhân, những căn nhà cô đăng bán thường nhanh chóng tìm được người mua.

"Tôi phải bán nhà này mới có tiền mua nhà khác chứ đâu phải tôi có nhiều nhà. Tôi có cái nhà đó thôi, cứ mua rồi bán. Đó là lao động chân chính. Tôi kiếm tiền lời để sống thôi, người ta cứ vào chửi. Tôi rao bán cái nào là người ta bảo tôi ngáo giá, ảo giá", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Nữ NSƯT từng bán cà phê ở Gò Vấp nay rao bán nhà 26m2 giá 4,5 tỷ đồng trên đường Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh 3.
Nữ NSƯT từng bán cà phê ở Gò Vấp nay rao bán nhà 26m2 giá 4,5 tỷ đồng trên đường Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh 4.
Nữ NSƯT từng bán cà phê ở Gò Vấp nay rao bán nhà 26m2 giá 4,5 tỷ đồng trên đường Thống Nhất, TP.HCM - Ảnh 5.

Không gian bên trong nhà NSƯT Cát Tường (Ảnh: FBNV)

NSƯT Cát Tường sinh năm 1977, quê gốc ở Huế. Cô từng thi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và dẫn chương trình, được khán giả ưu ái gọi là “bà mối quốc dân” nhờ vai trò MC trong nhiều chương trình hẹn hò.

Cát Tường từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Hương phù sa, Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về, Nghề báo, Một nửa yêu thương, Gạo nếp gạo tẻ 2, Nhà có 5 nàng tiên, Siêu lừa gặp siêu lầy…

Theo Kim Linh

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