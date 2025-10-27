Nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà - nguyên Bộ trưởng Nội vụ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Chính phủ có nữ Phó Thủ tướng.

Nhân sự kiện đặc biệt này, hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Quốc hội Việt Nam xác nhận việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và ba Bộ trưởng mới.

"Các Phó Thủ tướng bổ sung bao gồm nguyên Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng. Lần bổ nhiệm này nâng số lượng Phó Thủ tướng trong bộ máy Chính phủ lên 9 người", Reuters nêu.

Bà Phạm Thị Thanh Trà - nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.

Ngoài ra, Reuters cũng thông tin về việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng 3 Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng theo Reuters, Quốc hội Việt Nam bắt đầu kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khoá XV vào hôm thứ Hai (20/10) và kéo dài đến hết ngày 11/12.

Cùng với đó, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin: "Quốc hội Việt Nam phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bộ trưởng Nội vụ giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Việc bỏ phiếu phê chuẩn diễn ra trong kỳ họp thứ 10, cũng là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đang diễn ra tại Hà Nội".

Tương tự, tờ Sina của Trung Quốc nhấn mạnh: "Thông tin công khai cho biết bà Phạm Thị Thanh Trà sinh tháng 1/1964 và được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 6/1993. Bà là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII và XIII".

Trang tin caliber.az cũng nhấn mạnh về quá trình công tác của bà Phạm Thị Thanh Trà: "Bà Phạm Thị Thanh Trà, 61 tuổi, trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ tại Việt Nam.

Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò là giáo viên và sau đó đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại Yên Bái, bao gồm Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy. Bà được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ vào tháng 4/2021 và giữ chức vụ này cho đến khi được bổ nhiệm mới".

Trang report.az của Azerbaijan cũng xác nhận việc bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Nghị quyết được thông qua trong phiên họp kín vào ngày 25/10 theo tờ trình của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong số 430 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (chiếm 90,72% tổng số đại biểu), có 429 đại biểu tán thành; một đại biểu không biểu quyết" , trang report.az viết.