Nữ sinh 2003 tốt nghiệp ĐH "Harvard Việt Nam" với số điểm tuyệt đối: Không chỉ là “mọt sách” mà phải “học chủ động”

Thủ khoa đầu ra xuất sắc của ĐH Ngoại thương

“Lúc nhận được thông báo trở thành thủ khoa đầu ra của FTU, em cảm thấy rất vui và tự hào. Suốt 4 năm học ở trường Ngoại thương, em rất ưu tiên việc học tập và quyết tâm phải học tốt. Việc nỗ lực được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng là niềm vui lớn. Nhưng bên cạnh đó, em cũng cảm thấy biết ơn mọi người đã đồng hành cùng em, đặc biệt là gia đình, thầy cô và các bạn.

Tuy nhiên, đối với em, đây đúng là một thành tích tốt và đáng tự hào, nhưng "nó không phải là tất cả". Em coi đây là một kết thúc đẹp cho chặng đường đại học của mình. Sau này, em vẫn cần phải tiếp tục cố gắng để trở nên tốt hơn và thực hiện những dự định trong tương lai”, Hoàng Thị Minh Hạnh nhớ lại khoảnh khắc nhận được thông tin bản thân trở thành thủ khoa đầu ra của trường ĐH Ngoại thương năm 2025.

Cô sinh viên quê Bắc Ninh đã "ghi dấu" với GPA tuyệt đối 4.0/4.0 qua 143 tín chỉ đạt điểm A. Đây là một thành tích hiếm có, được ví như "bằng chứng sống" cho triết lý "mỗi ngày tiến bộ một chút".

Hoàng Thị Minh Hạnh là cựu học sinh chuyên Anh tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Cô từng đạt giải Khuyến khích tiếng Anh quốc gia năm lớp 11, giải Ba năm lớp 12, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Nền tảng ngoại ngữ vững chắc đã hỗ trợ đáng kể cho 10X trong quá trình học tập tại trường Đại học Ngoại thương - ngôi trường được mệnh danh là “ĐH Harvard của Việt Nam”.

Chia sẻ thật, 10x cho biết, trường Ngoại thương không phải là lựa chọn đầu tiên của em. “Hồi cấp 3, em học đội tuyển tiếng Anh và dự định thi vào Đại học Ngoại ngữ, học Sư phạm Anh, sau đó xin về dạy tại trường cấp 3 cũ. Nhưng trong năm lớp 12, em tìm hiểu rõ hơn về bản thân và nhận thấy mình thiên về môi trường năng động hơn, nên em quyết định chọn Ngoại thương.

Lúc mới chọn vào Ngoại thương, em cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì cả. Em chỉ tự nhủ là mình cần cố gắng hết sức trong các môn học để sau này nhìn lại không có nhiều điều tiếc nuối”.

Học chủ động là bí quyết

Đại dịch Covid-19 chính là "sóng gió" đầu tiên thử thách nghị lực của Hạnh. Học online 1 kỳ học đầu, cô phải khá áp lực giữa lịch học dày đặc và áp lực từ chương trình tiên tiến giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Môi trường học tập ở Ngoại thương có nhiều thử thách và nhất là "đặc sản" của trường là áp lực đồng trang lứa. Các bạn sinh viên Ngoại thương không chỉ học tốt mà còn tham gia rất nhiều hoạt động khác như nghiên cứu khoa học, thi cuộc thi hay khởi nghiệp. Điều này khiến Hạnh khá choáng ngợp. "Thời gian đầu, em choáng ngợp với kiến thức và sự xuất sắc của các bạn học nhưng em học cách biến khó khăn thành động lực", Hạnh kể.

Xác định được động lực, Hạnh lên kế hoạch để đạt được các mục tiêu trong học tập của mình. Bí quyết của Minh Hạnh không phải "học thuộc lòng" mà là học chủ động:

• Chủ động trong học tập cá nhân: Trước mỗi môn học, em tìm hiểu nội dung, giáo trình, và đọc trước để biết mình sẽ học những gì. Việc đọc trước giúp em hiểu rõ hơn khi thầy cô giảng và có thể hỏi luôn những câu hỏi để đỡ quên.

• Chủ động trong làm việc nhóm: Ở Ngoại thương, có rất nhiều môn yêu cầu làm việc nhóm. Em có một nhóm bạn đồng hành suốt 4 năm đại học. Đặc biệt, trong tất cả những dự án và bài tập nhóm, em đều xung phong làm nhóm trưởng (leader). Điều này cho phép em kiểm soát nội dung, giao việc, sau đó đọc, kiểm tra và đưa ra nhận xét để các bạn sửa, đảm bảo bài làm đạt chất lượng cao nhất. Em cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm được những bạn cùng nhóm có trách nhiệm và cùng phong cách làm việc để làm việc hiệu quả.

• Chủ động tương tác với giảng viên: Em khuyên cần phải trao đổi và có quan hệ tốt với thầy cô. Thầy cô thường khá bận, nên nếu không có tương tác trước, tin nhắn hỏi bài của mình có thể rơi vào phần tin nhắn chờ và không được giải đáp kịp thời.

Không chỉ “mọt sách”, Hạnh chủ động giữ cho mình nhịp sống cân bằng. Mỗi tối cô chỉ dành 2–3 tiếng để ôn tập, phần còn lại dành cho đọc sách, xem phim, gặp gỡ bạn bè và đi ngủ sớm. Với Hạnh, học giỏi không đồng nghĩa hy sinh đời sống cá nhân; ngược lại, sự khỏe mạnh và tinh thần tích cực mới là nền tảng để học tốt.

Đặc biệt, TikTok đã trở thành "sân chơi" sáng tạo của Hạnh, nơi cô biến kiến thức thành nội dung truyền cảm hứng. Lập kênh tiktok từ năm thứ hai đại học, ban đầu chỉ để tự động viên bản thân, tự ôn lại kiến thức trong quá trình học tập của mình.Từ đó, kênh mở rộng thành không gian chia sẻ mẹo học tiếng Anh dễ tiếp cận cho mọi người. Bằng cách chia sẻ ngắn gọn, dễ hiểu và gắn với đời sống hàng ngày, cô biến ngoại ngữ – vốn được xem là “nỗi sợ” của nhiều bạn trẻ – thành trải nghiệm thú vị.

“Dạy lại cho người khác cũng là một cách học. Nhờ TikTok, mình vừa giúp được nhiều bạn, vừa rèn luyện kỹ năng trình bày và tư duy hệ thống cho chính bản thân”, Hạnh chia sẻ.

Ngay sau tốt nghiệp, cô đã trúng tuyển vị trí chuyên viên Logistics tại một công ty đa quốc gia. Theo Hạnh, sinh viên kinh tế – ngoại thương hiện nay cần chuẩn bị không chỉ kiến thức chuyên ngành, mà còn kỹ năng công nghệ, khả năng ngoại ngữ và tinh thần hội nhập. “Điểm số có thể mở cánh cửa đầu tiên, nhưng chính kỹ năng và tư duy mới giúp bạn đi đường dài”, cô nhấn mạnh.

Khi được hỏi về lựa chọn sau tốt nghiệp, Hạnh cân nhắc: "Em muốn tích lũy kinh nghiệm thực chiến trước và tìm kiếm cơ hội kiếm học bổng du học về Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng. Danh hiệu thủ khoa là một cột mốc đánh dấu quá trình học tập có kết quả xứng đáng. Tuy nhiên, thủ khoa mà không có kiến thức thực tế thì không có lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động. Đó là một điểm cộng và không phải là thứ để mình quá tự tin hay mặc định công ty nào cũng sẽ nhận. Các bạn sinh viên nên chuẩn bị cho mình năng lực cốt lõi và phát triển phù hợp với hoàn cảnh. Ngoài ra, cần giữ tinh thần học hỏi cao, liên tục học tập. Việc học không chỉ gói gọn trong kiến thức học thuật mà còn là học kỹ năng hoặc kiến thức thực tế”, tân thủ khoa FTU khẳng định.