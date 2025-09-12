2 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa vào top giải Quả Cầu Vàng: Người là thủ khoa ĐH Bách khoa HN, người sở hữu cả bảng vàng thành tích

Mới đây, Hội đồng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 đã họp phiên thứ nhất, để xét chọn top 20 ứng viên là những nhà khoa học tiêu biểu nhất Giải thưởng năm nay.

Đáng chú ý trong danh sách này có đến 2 nhà khoa học trẻ đang công tại trường ĐH VinUni. Đó là Tiến sĩ Lê Huy Dũng (SN 1991) và Tiến sĩ Thái Mai Thành (SN 1993) . Cả 2 gương mặt này đều có những dấu ấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa.

Cụ thể, Tiến sĩ Lê Huy Dũng hiện đang giữ chức Giám đốc chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu, kiêm Phó Giám đốc chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni.

TS Lê Duy Dũng - Viện Kỹ Thuật Và Khoa Học Máy Tính, trường ĐH VinUni

Chuyên môn nghiên cứu của ông bao gồm hệ thống đề xuất, truy xuất thông tin và phân tích trực quan. Cụ thể, các công trình nghiên cứu của ông tập trung vào việc thiết kế các thuật toán để phân tích dữ liệu do người dùng tạo ra, hiểu sở thích của người dùng từ dữ liệu và áp dụng kiến thức đã học để tạo ra các ứng dụng lấy người dùng làm trung tâm.

Về những thành tích và giải thưởng đã đạt được, ông Dũng sở hữu cả một danh sách dài. Ông từng 2 lần đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp quốc gia (giải nhất -2010, giải nhì - 2011), Thủ khoa khoa Toán tin ứng dụng, ĐH Bách khoa HN (9/2014). Với thành tích học tập xuất sắc, ông đã giành được học bổng sau đại học tại Đại học Quản lý Singapore (08/2015).

Song song với đó, vị Tiến sĩ này còn sở hữu những giải thưởng như: Giải thưởng SMU Presidential Doctoral Fellowship Award năm 2018 và 2019, Giải SMU PhD Student Life Award năm 2018 và 2019.

Về Tiến sĩ Thái Mai Thành, ông đang là giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUni.

TS Thái Mai Thành - Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, trường ĐH VinUni

Ông nhận bằng Kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Điện Tử từ Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT), Việt Nam vào năm 2016 và bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ từ Học viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) vào năm 2019. Năm 2023, ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh từ Đại học New South Wales (UNSW) Sydney, Úc.

Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của con người thông qua hệ thống robot, hệ thống phẫu thuật tiên tiến, in vật liệu sinh học bên trong cơ thể người, robot từ vật liệu mềm, thiết bị y tế, hệ thống nhúng, cảm biến từ vật liệu mềm và điều khiển phi tuyến. Ông là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 30 bài báo được xuất bản trong các tạp chí và hội nghị quốc tế và đã nộp ba bằng sáng chế quốc tế.

Về thành tích đạt được, ông ghi dấu ấn ngay từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, như: Huy chương đồng tại Olympic Cơ Học Toàn Quốc – Môn Ứng Dụng Tin Học trong Chi Tiết Máy năm 2014; Xếp hạng 1 (Huy chương vàng) trong số các sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUT) năm 2016.

Với kết quả học tập xuất sắc, Tiến sĩ Thành đã nhận được học bổng toàn phần cho khóa học Thạc sĩ theo hướng Nghiên cứu tại Học viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Hàn Quốc; Học bổng toàn phần dành cho Nghiên cứu sinh tại Đại học UNSW Sydney, Úc.

Mới đây nhất, TS Thái Mai Thành đạt được Giải thưởng Báo cáo Hội nghị hay nhất tại hội thảo “Bio-inspired, Biomimetics, and Biohybrid (Cyborg) Systems”, EMBC, Sydney, 2023

Theo đó, sau thời gian công bố top 20 ứng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng sẽ họp tiếp phiên thứ 2 để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất để trao giải.