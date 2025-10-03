Nữ sinh 2007 ở Hà Nội chuyển khoản thành công 15 triệu đồng cho lừa đảo rồi mới báo công an

Ảnh minh họa

Thời gian qua, tình trạng giả danh cơ quan Công an gọi điện lừa đảo người dân có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, trong đó có không ít các bạn là sinh viên, do chủ quan, ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo đã sập bẫy của các đối tượng.

Ngày 22/9/2025, chị V (SN: 2007; quê quán Quảng Ninh; hiện đang là sinh viên ở Hà Nội) có nhận cuộc gọi tự xưng Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng nói thông tin của chị V bị đánh cắp và bị lập tài khoản ngân hàng đang bị cơ quan Công an điều tra. Để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, chị phải chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra.

Do lo sợ, chị V đã chuyển 15 triệu đồng cho đối tượng. Đối tượng tiếp tục yêu cầu chị cung cấp ảnh khuôn mặt và dấu vân tay nên chị đã nghi ngờ mình bị lừa và trình báo cơ quan Công an.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.