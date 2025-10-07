Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ sinh viên bị 'công an giả' thao túng tâm lý, suýt mất 300 triệu đồng

07-10-2025 - 15:43 PM | Kinh tế số

L. bị đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo liên quan đến vụ án buôn ma túy, vì lo sợ nên L. đã đến khách sạn và làm theo chỉ dẫn của bọn lừa đảo.

Công an phường Hương Trà, TP Đà Nẵng cho biết vừa ngăn chặn kịp thời một trường hợp là sinh viên bị các đối tượng thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản .

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hương Trà phát hiện nữ sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn liên tục gọi điện về cho gia đình để xin chuyển số tiền lớn.

Nữ sinh viên được công an giải cứu khỏi bọn lừa đảo online. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, sinh viên T.H.L. (trú xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo rằng L. liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh mình không liên quan đến vụ việc, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng.

"Công an giả" liên tục đe dọa, gây áp lực khiến L. hoang mang, lo sợ và cảm thấy bị khống chế về mặt tinh thần. Đối tượng yêu cầu L. thuê một khách sạn tốt nhất để làm việc qua mạng với “công an”.

Bị thao thúng tâm lý, L. đã đến thuê một phòng tại khách sạn M.T. để tham gia cuộc làm việc online qua Zoom. Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 người mặc trang phục công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em.

Qua quá trình nói chuyện trực tuyến trên Zoom, các đối tượng yêu cầu L. đi vào TP.HCM để gặp một số “công an” khác để làm việc, tuy nhiên, L. không đồng ý.

Các đối tượng đã khai thác tâm lý của L. và biết nữ sinh này không muốn tiếp tục học chuyên ngành hiện tại, mà mong muốn chuyển sang học một chuyên ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân.

Từ đó, bọn chúng bắt đầu dụ dỗ, thuyết phục L. đi du học tại Nhật Bản và yêu cầu em phải kiếm đủ số tiền 300 triệu đồng để làm Visa.

Trong cơn hoảng loạn, L. liên tục gọi điện về gia đình để xin tiền. Tối 5/10, Công an phường Hương Trà tìm được L. tại khách sạn M.T.

Cán bộ Công an Phường Hương Trà đã trấn an tinh thần L., đồng thời tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Theo Thanh Ba/ VTC News

VTC News

