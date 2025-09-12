Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ tài xế lao xe xuống suối khiến 3 người bị thương: Camera nhà dân ghi lại khoảnh khắc trước tai nạn

12-09-2025 - 09:10 AM | Xã hội

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô bị mất lái.

Vụ tai nạn nghiêm trọng được nhắc tới xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 11/9, tại Km28+200/Quốc lộ 279 thuộc địa phận bản Huổi Hỏm, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên. Theo thông tin ban đầu, xe ôtô mang biển kiểm soát 27A-057.XX do bà Phạm Thị Minh N (SN 1971, trú tại xã Mường Ảng) điều khiển. 

Trên xe thời điểm đó có chở thêm 2 người, lưu thông theo hướng phường Điện Biên Phủ đi xã Tuần Giáo. Khi đến địa điểm trên, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống suối Nậm Cô. Vụ tai nạn đã khiến cả 3 người trên xe bị thương, hiện đang được theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế Mường Ảng.

Vào khoảng 16h cùng ngày, chiếc ôtô đã được kéo lên bờ suối. Sau vụ tai nạn và bị ngâm dưới nước, chiếc xe bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế mất lái. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Những đoạn clip cùng hình ảnh ghi lại diễn biến vụ việc đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn.

Nữ tài xế lao xe xuống suối khiến 3 người bị thương: Camera nhà dân ghi lại khoảnh khắc trước tai nạn- Ảnh 1.

Chiếc xe được kéo lên bờ suối sau tai nạn.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

