Nữ thần thanh xuân diễn đỉnh đến mức lập kỷ lục 61 năm mới có 1 lần, đẹp tựa sương mai càng ngắm càng mê

Roh Yoon Seo – Cô gái đầu tiên phá kỷ lục 61 năm của Baeksang

Tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2025, nữ diễn viên trẻ Roh Yoon Seo đã chính thức bước vào lịch sử khi trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong suốt 61 năm của giải thưởng này giành được hai giải Tân binh xuất sắc ở cả hai hạng mục: truyền hình và điện ảnh. Trước cô, thành tích đặc biệt này chỉ thuộc về sáu nam diễn viên đình đám gồm Kang Seok Woo, Lee Jung Jae, Park Yoo Chun, Koo Kyo Hwan, Ryu Jun Yeol và Lee Do Hyun. Sự xuất hiện của Roh Yoon Seo không chỉ phá vỡ thế thống trị toàn nam trong danh sách, mà còn làm nên cột mốc đặc biệt cho những gương mặt nữ trẻ của màn ảnh Hàn.

Hai lần thắng giải Tân binh của nữ diễn viên trẻ

Giải Tân binh truyền hình của cô đến từ vai diễn trong bộ phim gây sốt Crash Course in Romance (2023) – nơi cô hóa thân thành một nữ sinh trung học có nội tâm phức tạp, thể hiện trọn vẹn mọi sắc thái cảm xúc từ ngây thơ, mạnh mẽ đến tổn thương. Còn tại hạng mục điện ảnh năm nay, Hear Me (2024) đã mang đến cho Roh Yoon Seo chiếc cúp Tân binh xuất sắc phim điện ảnh nhờ màn hóa thân đầy cảm xúc và chiều sâu, chứng minh khả năng diễn xuất biến hóa không giới hạn.

Crash Course in Romance

Hear Me

Cả hai vai diễn đều là minh chứng rõ ràng cho nội lực diễn xuất của Roh Yoon Seo – người được mệnh danh là "nữ thần thanh xuân thế hệ mới", vừa mới mẻ, vừa đủ chiều sâu, đủ để vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký và khiến giới chuyên môn phải ngả mũ.

Vẻ đẹp học đường, sự nghiệp rực rỡ và tương lai không giới hạn

Sinh năm 2000, Roh Yoon Seo chỉ mới bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khoảng ba năm trở lại đây nhưng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ qua từng vai diễn. Xuất thân từ trường Nghệ thuật chuyên sâu và từng học ngành thiết kế tại Đại học Ewha danh giá, cô không chỉ sở hữu diện mạo xinh đẹp thanh thuần mà còn mang nét cuốn hút sang trọng và khí chất riêng biệt – một sự kết hợp vừa gần gũi, vừa chạm ngưỡng mỹ cảm điện ảnh.

Ngay từ vai diễn đầu tay trong Our Blues (2022), Roh Yoon Seo đã khiến khán giả rơi nước mắt bởi sự tự nhiên, chân thực trong cách thể hiện tâm lý. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô nhanh chóng được gọi là "bảo chứng cảm xúc" mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh.

Tuổi đời còn trẻ nên Roh Yoon Seo cũng thường vào vai nữ sinh tuy nhiên các vai của cô có tính cách đa dạng, tâm lý nặng chứ không phải kiểu phim ngôn tình, "yêu đương não tàn" nên nữ diễn viên được đánh giá rất cao về năng lực và khả năng chọn kịch bản

Điều khiến khán giả yêu mến Roh Yoon Seo không chỉ là nhan sắc trong trẻo đúng chuẩn nữ thần học đường, mà còn ở sự khiêm tốn, lặng lẽ tiến bước và luôn lựa chọn kỹ lưỡng từng vai diễn. Không chạy theo xu hướng nổi nhanh, cô đi chậm nhưng chắc, đặt trọng tâm vào chiều sâu nhân vật và kỹ năng diễn xuất. Hơn nữa, trong mỗi lần xuất hiện tại các lễ trao giải hay sự kiện lớn, Roh Yoon Seo luôn gây chú ý với gu thời trang tinh tế, sang trọng mà vẫn giữ trọn vẻ ngây thơ, khiến cô trở thành biểu tượng phong cách được săn đón của thế hệ Gen Z Hàn Quốc.

Với cú đúp giải thưởng Baeksang chỉ trong vòng hai năm, cùng khả năng hóa thân đa dạng từ học đường đến tâm lý nặng ký, Roh Yoon Seo được đánh giá là một trong những ngôi sao triển vọng nhất của điện ảnh và truyền hình Hàn hiện nay. Các nhà sản xuất đã bắt đầu "đặt gạch" mời cô vào nhiều dự án lớn, và người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng, tương lai của Roh Yoon Seo sẽ còn vươn xa – không chỉ trong nước mà còn ở thị trường quốc tế.

Mỹ nhân gen Z có cả ngoại hình lẫn diễn xuất vượt trội, là thế hệ tương lai của ngành phim xứ Hàn

Nguồn ảnh: Tổng hợp