Nữ TikToker qua đời ở tuổi 29 bởi căn bệnh ung thư thường chỉ xuất hiện ở người già

Kaelin Bradshaw, nữ TikToker nổi tiếng với những video ghi lại hành trình chiến đấu căn bệnh ung thư ống mật hiếm gặp, đã qua đời ở tuổi 29.

Austin, chồng Kaelin, thông báo tin buồn trong một video trên TikTok của vợ. "Ngay từ khi được chẩn đoán bệnh, Kaelin đã rất suy sụp nhưng cũng vô cùng kiên cường. Cô ấy hứa với tôi và gia đình rằng sẽ chiến đấu đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Cô ấy đã giữ trọn lời hứa đó, nhưng thật không may, căn bệnh tiến triển vượt quá sức chịu đựng của cơ thể", Austin nói hôm 29/10.

Theo Austin, Kaelin qua đời khi đang nắm tay anh lúc rạng sáng. "Kaelin không hề đau đớn, và căn phòng của cô ấy được bao bọc bởi tình yêu thương, lòng trắc ẩn của cả gia đình. Vợ tôi không hề đơn độc, và cô ấy chưa bao giờ đơn độc trong suốt hành trình này", anh nói thêm.

Kaelin Bradshaw mắc bệnh ung thư ống mật hiếm gặp - Ảnh: @kaelin-bradshaw

Ông Mark, bố nữ TikToker, cũng xác nhận tin con gái qua đời trong một đoạn video trên Instagram. "Với trái tim nặng trĩu, hôm nay gia đình tôi đã mất đi thiên thần yêu dấu", ông viết kèm nhiều hình ảnh ấm áp của Kaelin. Ông cũng gửi lời cảm ơn tất cả tình yêu, lời cầu nguyện và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho gia đình, nói điều đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

"Kaelin - ánh sáng của con đã chạm đến trái tim của rất nhiều người, và ký ức về con sẽ mãi tỏa sáng trong tim chúng ta. Hãy yên nghỉ nhé con yêu, mọi người sẽ luôn nhớ con", ông nói.

Từ khi biết mình mắc bệnh, Kaelin rất đau buồn nhưng luôn giữ tinh thần kiên cường. Cô từng hứa với gia đình sẽ không bao giờ bỏ cuộc và đã thực hiện lời hứa ấy cho đến khi cơ thể không còn sức chống chọi.

Video cuối cùng của Kaelin được đăng ngày 16/10, trong đó cô kêu gọi gần 100.000 người theo dõi ủng hộ trang GoFundMe để giúp cô và chồng trang trải chi phí điều trị.

Cô bày tỏ lòng biết ơn với chồng - người luôn ở bên suốt thời gian cô nằm viện, thậm chí bán cả xe tải và thuyền để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Kaelin mong số tiền quyên góp có thể giúp anh "bớt lo lắng để tập trung ở bên cô" và hy vọng cả hai sẽ có thể cùng đi du lịch một chuyến sau khi cô bắt đầu liệu trình điều trị mới.

Trên trang GoFundMe, Kaelin cho biết cô được chẩn đoán mắc ung thư ống mật giai đoạn 4 - một căn bệnh hiếm gặp, thường chỉ phát hiện ở người trên 50 tuổi và khó điều trị do phát hiện muộn.

Dù được chăm sóc giảm nhẹ, Kaelin vẫn giữ niềm tin và hy vọng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải viết những dòng này, nhưng cuộc sống đôi khi ném vào ta những thử thách khó nhất khi ta không ngờ tới", cô viết.

Vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh của Kaelin trước khi mắc bệnh - Ảnh: Tiktok Kaelin-bradshaw

"Cảm ơn mọi người vì tình yêu, sự ủng hộ và lòng tốt trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời chúng tôi".

Theo Mayo Clinic, ung thư ống mật (đường mật) là loại hiếm gặp, hình thành trong các ống dẫn mật - nơi vận chuyển dịch mật phục vụ quá trình tiêu hóa.

Tùy vào vị trí của khối u, ung thư ống mật được chia thành ba loại là ung thư ống mật trong gan, ung thư ống mật ngoài gan và ung thư đường mật xa (nằm xa hơn trong các ống dẫn mật gần ruột non).

Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ung thư ống mật, tuy nhiên một số yếu tố được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Trong đó có viêm đường mật xơ cứng nguyên phát, sỏi ống mật, u nang đường mật, nhiễm sán lá gan, xơ gan, bệnh viêm ruột (như Crohn và viêm loét đại tràng), cùng với béo phì, tiểu đường, viêm gan siêu vi và uống nhiều rượu. Những yếu tố này có thể gây tổn thương hoặc viêm mạn tính đường mật, làm tăng khả năng hình thành tế bào ung thư theo thời gian.

Các triệu chứng của ung thư ống mật thường không rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến việc phát hiện sớm trở nên khó khăn. Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể xuất hiện các dấu hiệu như vàng da hoặc vàng mắt, đau vùng bụng hoặc hai bên sườn, buồn nôn, nôn mửa, sốt, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Một số trường hợp còn gặp ngứa dữ dội, phân có màu nhạt và nước tiểu sẫm màu do tắc nghẽn đường dẫn mật.