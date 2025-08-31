Phát hiện 2 bệnh ung thư cùng lúc nhờ khám đau họng, người đàn ông bị bác sĩ mắng vì 2 thói quen “tử thần”

“Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc ung thư” - ông Lin (55 tuổi, sống tại Đài Loan, Trung Quốc) ngậm ngùi chia sẻ. Theo lời ông kể, gia đình ông nhiều đời không có tiền sử ung thư, thường sống thọ qua 80 tuổi mà vẫn minh mẫn, ít đi bệnh viện.

Bắt đầu từ 2 tháng trước, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu mơ hồ ở cổ họng. Lúc bình thường không sao nhưng hễ ăn uống là khó nuốt. Một thời gian sau chuyển sang cảm giác vướng vướng, đau nhẹ như có dị vật mắc trong họng, kèm theo tức ngực, ban đêm nằm xuống hơi khó thở.

Ông Lin tự đánh giá những biểu hiện này rất giống bị cảm sau đó chữa không kịp thời, dẫn tới viêm họng mãn tính. Ông tự mua thuốc uống hơn 2 tuần không khỏi, cuối cùng quyết định đi nội soi tai mũi họng tại Bệnh viện Phong Nguyên thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Giây phút bác sĩ Xiao Kaiyu của bệnh viện thông báo nghi ngờ khối u thực quản và khối u ở phổi, cần làm thêm các xét nghiệm khác làm ông Lin sốc nặng. Ông cố trấn tĩnh bản thân là mình có “gen sống thọ”, có khối u chắc cũng chỉ là u lành. Thế nhưng, kết quả sinh thiết và chẩn đoán cuối cùng lại không như vậy, ông mắc cùng lúc 2 bệnh ung thư: ung thư thực quản và ung thư dạ dày. Ung thư phổi mới ở giai đoạn đầu nhưng ung thư thực quản đã bắt đầu bước sang giai đoạn 3.

2 thói quen “tử thần” nhiều người biết nhưng không chịu bỏ!

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ Xiao từng hỏi ông Lin có thói quen xấu gì hàng ngày như hút thuốc, uống rượu, hay ăn đồ quá nóng, thức khuya thì ông đều lắc đầu. Đến khi phát hiện 2 loại ung thư cùng lúc, ông mới xấu hổ thừa nhận với bác sĩ mình uống rượu đã nhiều năm, bữa cơm nào cũng phải có. Còn hút thuốc thì bắt đầu được khoảng 10 năm.

Ông Lin cố tình giấu 2 thói quen “tử thần” này vì nghĩ rằng mình chỉ đau họng thông thường, nếu có dị vật gì lấy ra là được. Ông cũng hiểu chúng chẳng tốt đẹp gì, sau khi bước qua tuổi 50, vợ con và họ hàng khuyên bỏ mãi nhưng ông cứ cố chấp gạt đi, không chịu nghe lời. Khi bác sĩ Xiao hiểu rõ ngọn ngành, không kìm được mà mắng ông vì biết sai mà không chịu sửa. Ông Lin ngồi im, cúi mặt khóc vì hối hận dù đã không kịp nữa.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Xiao Kaiyu cũng cho biết, các số liệu thống kê y tế đã nhiều lần khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa thuốc lá, rượu bia và ung thư thực quản, ung thư phổi. Tại Đài Loan (Trung Quốc), ung thư phổi đứng đầu về tỷ lệ mắc bệnh, trong khi ung thư thực quản đứng thứ 5 trong số các loại ung thư gây tử vong ở nam giới. Hơn 90% số ca ung thư thực quản mới được chẩn đoán là nam giới và phần lớn trong số họ đều có tiền sử hút thuốc, uống rượu.

Ngoài việc hút thuốc và uống rượu, các thói quen như nhai trầu cau, tiếp xúc lâu dài với không khí ô nhiễm (bao gồm cả khói bụi công nghiệp và khói bếp) và ăn uống thiếu lành mạnh (ít rau củ, trái cây, thường xuyên ăn đồ nướng, chiên rán…) cũng là những yếu tố nguy cơ chính gây ra ung thư phổi và ung thư thực quản.

4 loại thực phẩm giúp hạn chế nguy cơ ung thư

Qua câu chuyện của ông Lin, bác sĩ Xiao nhấn mạnh rằng ngoài từ bỏ những thói quen xấu, xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa cũng là cách tốt để phòng ngừa ung thư. Theo nghiên cứu được công bố bởi Cancer Care Foundation và tạp chí Cancer Causes & Control, bạn có thể ăn 4 thực phẩm dưới đây để bảo vệ cơ thể khỏi ung thư, nhất là ung thư thực quản và ung thư phổi:

- Các loại cải: Củ cải trắng, bắp cải và bông cải xanh... giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin C. Giúp nuôi dưỡng phổi, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa.

Ảnh minh họa

- Rau lá xanh đậm: Cần tây, rau bina... chứa nhiều flavonoid và carotenoid, có tác dụng giảm viêm, cải thiện hen suyễn, ho và bảo vệ phổi.

- Họ Cà: Đều giàu chất chống oxy hóa. Cà chua nhiều lycopene, cà tím có anthocyanin, kỷ tử chứa zeaxanthin và carotenoid, giúp loại bỏ gốc tự do và tăng miễn dịch.

- Trái cây họ cam quýt: Ăn 100g trái cây họ cam quýt giàu vitamin C mỗi ngày, tương đương với lượng có trong một quả cam hoặc chanh, có thể giảm nguy cơ ung thư thực quản tới 14%.