Nữ triệu phú sở hữu nhan sắc cực quyến rũ hóa ra say đắm 1 loại nước là "thần dược dưỡng nhan": Việt Nam có rất nhiều

Hồi tháng 3/2018, tạp chí Forbes tuyên bố Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới với tài sản ước tính 900 triệu USD và sẽ sớm đạt được danh hiệu tỷ phú tự thân trẻ nhất. Một năm sau, tạp chí kinh doanh chính thức thừa nhận Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất, với khối tài sản 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tên của nữ doanh nhân sau đó đã bị gỡ khỏi danh sách tỷ phú. Ước tính lại khối tài sản, năm 2025, Kylie Jenner hiện sở hữu hơn 700 triệu USD.

Theo House Digest, nữ doanh nhân hiện có 5 bất động sản ở California (Mỹ), nhiều nhất trong gia đình. Dinh thự đắt giá nhất là khu Holmby Hills trị giá 36,5 triệu USD, mua hồi tháng 4/2020. Ngoài ra, Kylie Jenner còn sở hữu máy bay riêng, nhiều món đồ thời trang hàng hiệu xa xỉ...

Nổi tiếng sớm, sở hữu đế chế làm đẹp riêng

Khi chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) ra mắt, Kylie Jenner chỉ mới là một cô bé 10 tuổi. Là con út của Kris Jenner – nữ doanh nhân nổi tiếng – và vận động viên Olympic Bruce Jenner (nay là Caitlyn Jenner), Kylie đã dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả toàn cầu qua từng mùa phát sóng. Dù thu nhập cụ thể từ chương trình này không được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, riêng năm 2017, gia đình này đã thu về khoảng 30 triệu USD từ KUWTK.

Bên cạnh chương trình chính, Kylie từng sở hữu một show riêng mang tên Life of Kylie, dù chỉ phát sóng một mùa nhưng cũng đóng góp thêm cho nguồn thu nhập của cô.

Khi tên tuổi ngày càng phổ biến, người hâm mộ không chỉ quan tâm đến cuộc sống của Kylie mà còn đổ xô học theo phong cách trang điểm, kiểu tóc của cô. Nhận thấy tiềm năng từ sự ảnh hưởng đó, Kylie chính thức thành lập Kylie Cosmetics vào năm 2015.

Ngay từ khi ra mắt, thương hiệu mỹ phẩm của cô đã tạo ra cơn sốt với bộ sản phẩm trang điểm môi. Nhờ tận dụng sức mạnh truyền thông xã hội, sản phẩm có giá 29 USD đã "cháy hàng" chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Đến cuối năm 2016, Kylie liên tục tung ra các dòng sản phẩm mới, nhanh chóng khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Cột mốc lớn nhất đến vào năm 2019, khi Kylie bán 51% cổ phần công ty cho Coty Inc., tập đoàn mỹ phẩm đa quốc gia, với giá 600 triệu USD. Thương vụ này định giá công ty ở mức 1,2 tỷ USD và giúp Kylie mang về 340 triệu USD tiền mặt. Đây là bước ngoặt giúp cô mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời mang lại danh tiếng toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, Kylie tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh với các thương hiệu như Kylie Skin, Kylie Baby, Kylie Swim,… Tất cả đều góp phần vào tổng thu nhập khổng lồ hàng năm của cô. Trước đó, vào năm 2013, cô và Kendall Jenner từng hợp tác cho ra mắt dòng thời trang Kendall + Kylie for Pacsun, một bước thử sức sớm với ngành công nghiệp thời trang.

Ngoài ra, Kylie còn sở hữu một ứng dụng di động riêng ra mắt năm 2015, kiếm được hơn 100.000 USD chỉ trong ngày đầu tiên hoạt động, dù hiện ứng dụng này đã ngừng vận hành.

Ngoài ra, nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội – hơn 373 triệu người theo dõi, cô còn ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo sinh lời cao. Theo một báo cáo, mỗi bài đăng của Kylie có thể giúp cô thu về trung bình 1,2 triệu USD – biến cô trở thành một trong những nhân vật có thu nhập cao nhất từ mạng xã hội.

Ngoài Instagram, Kylie cũng hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn như adidas, Puma, Fashion Nova,… thông qua các chiến dịch quảng cáo và hợp đồng thương hiệu, từ đó củng cố vị trí "nữ hoàng thương mại" trong giới giải trí toàn cầu.

Bí quyết giữ dáng đơn giản nhưng hiệu quả

Nhiều người ngưỡng mộ Kylie Jenner khi sở hữu vóc dáng gợi cảm. Theo Harper's Bazaar, phong cách sống của nữ doanh nhân trẻ tuổi thực chất được xây dựng từ những thói quen đơn giản, dễ áp dụng.

Chế độ ăn thực vật làm nền tảng

Hiện tại, Kylie ưu tiên thực đơn dựa trên nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật. Trong quá khứ, cô từng là tín đồ của thức ăn nhanh và các món nhiều thịt. Tuy nhiên, sự thay đổi lối sống giúp cô kiểm soát vóc dáng tốt hơn và cải thiện sức khỏe làn da. Trên trang cá nhân, Kylie từng chia sẻ bữa tối đơn giản của mình vào ngày 28/3 gồm bông cải xanh hấp, khoai lang luộc và quinoa – những thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít chất béo và rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Cắt giảm thói quen ăn khuya

Dù là người yêu thích ẩm thực, Kylie vẫn cố gắng kiểm soát thói quen ăn vặt vào buổi tối – điều cô từng “nghiện” trong quá khứ. Thay vì tìm đến các món ăn nhanh, cô chọn ở yên trong phòng ngủ, xem tivi cùng một đĩa táo được cắt sẵn.

Vận động mỗi ngày

Không cần đến những buổi tập cá nhân đắt đỏ, Kylie chọn cách tập luyện nhẹ nhàng và duy trì đều đặn. Cô thường đi bộ hoặc chạy bộ trong thời gian rảnh – một trong những hình thức vận động giúp tiêu hao năng lượng hiệu quả nhất, theo Healthline. Việc vận động hàng ngày không chỉ giúp đốt cháy calories mà còn duy trì sự dẻo dai và săn chắc cho cơ thể.

Nước ép cần tây – món khoái khẩu của Kylie

Không nằm ngoài trào lưu sống xanh, Kylie Jenner cũng là fan của nước ép cần tây – loại nước uống đang được nhiều người nổi tiếng lựa chọn nhờ công dụng thanh lọc cơ thể và làm đẹp da. Hình ảnh ly nước ép màu xanh mát từng xuất hiện trên Instagram cá nhân của cô, nơi có gần 400 triệu người theo dõi.

Nước ép cần tây đang ngày càng được ưa chuộng như một phần của lối sống lành mạnh, đặc biệt trong giới yêu thích làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Theo Healthshots, loại nước uống màu xanh mát này không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe tổng thể.

1. Giàu nước và dưỡng chất thiết yếu

Cần tây chứa đến hơn 90% là nước, giúp bổ sung lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể. Không chỉ vậy, loại rau này còn cung cấp nhiều vitamin quan trọng như A, K, C và khoáng chất đa dạng, giúp duy trì cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ các chức năng cơ bản của cơ thể.

2. Khả năng chống viêm tự nhiên

Trong cần tây có chứa các chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm, giúp làm dịu tình trạng viêm bên trong cơ thể. Điều này đặc biệt hữu ích với những người đang gặp phải các bệnh lý liên quan đến viêm nhiễm như viêm khớp, viêm da, hay rối loạn tiêu hóa mãn tính.

3. Hỗ trợ hệ tim mạch

Các hoạt chất tự nhiên như phthalides trong cần tây có khả năng giúp thư giãn các mạch máu, từ đó góp phần hạ huyết áp. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào cũng giúp kiểm soát cholesterol hiệu quả, hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch ổn định.

4. Cải thiện hệ tiêu hóa

Nước ép cần tây có đặc tính lợi tiểu nhẹ, giúp thúc đẩy quá trình đào thải độc tố khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, chất xơ trong loại rau này hỗ trợ nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn và ngăn ngừa tình trạng táo bón.

5. Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Với lượng calo thấp nhưng lại cung cấp cảm giác no lâu, nước ép cần tây là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn giữ vóc dáng. Uống đều đặn có thể giúp nạp dinh dưỡng mà không lo tích tụ quá nhiều năng lượng dư thừa.

6. Tăng cường sức khỏe làn da

Các chất chống oxy hóa có trong nước ép cần tây giúp chống lại các gốc tự do – nguyên nhân chính gây lão hóa da. Đồng thời, việc cung cấp nước từ loại nước ép này giúp làn da được dưỡng ẩm từ bên trong, trở nên mềm mại và rạng rỡ hơn.