“Nữ tướng” nổi tiếng ngành BĐS và quỹ trăm tỷ thay đổi cuộc đời những con người ở tận cùng nỗi đau

Không gì đau đớn hơn khi một đứa trẻ phải chứng kiến cha hay mẹ rời khỏi cuộc đời, để lại chúng lạc lõng giữa thế gian.

Từ tận cùng của mất mát ấy, Quỹ Khởi sự từ tâm đang gieo cho các em một hạt mầm hy vọng – để từ bóng tối, những mầm sống nhỏ lại biết vươn về phía sáng.

“Em muốn làm bác sĩ, như ba đã hiến tạng để cứu người”

Một ngày giữa tháng 6, khi miền Trung tràn nập gió Lào khô rát và cái nắng như luộc người, cậu bé Khoa (12 tuổi, Huế) hay tin ba mình bị té ngã, chấn thương sọ não.

Mẹ bỏ đi khi Khoa còn rất nhỏ. Ba mắc bệnh động kinh, làm nghề thợ sơn chênh vênh trên những tầng cao. Nhưng không ai ngờ, cú ngã định mệnh ấy đã cướp đi điểm tựa duy nhất trong đời em.

Đăng Khoa cùng Nhà báo Đức Liên tại buổi lễ ra mắt học bổng Tự Lực Vì Chính Tôi. Hoàn cảnh gia đình Đăng Khoa không được trọn vẹn nên khi đến chương trình, em chỉ có một mình. Dù vậy, Đăng Khoa vẫn nỗ lực vượt lên những khó khăn để nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Mười ngày ba nằm viện, Khoa túc trực bên giường bệnh, cầu mong điều kỳ diệu. Nhưng phép màu đã không đến. Ông ra đi, để lại Khoa trong vòng tay ông bà già yếu – và một di sản khác: bảy người được hồi sinh nhờ quyết định hiến tạng của ông.

Khoa vẫn đi học, vẫn đạt học sinh giỏi. Hôm đến nhận học bổng, em đi một mình, đôi mắt sạm nắng nhưng sáng quắc lạ thường. “ Em muốn làm bác sĩ, để cứu được nhiều người. Như ba em ,” – Khoa nói, giọng run nhưng chắc nịch từng từ. Với em, ba chưa bao giờ thực sự chết. Ông chỉ đang sống tiếp, trong từng nhịp đập trái tim của 7 con người khác.

Cậu bé là một trong 10 em thuộc 6 gia đình có người thân hiến tạng, nhận học bổng “Tự lực – Vì chính tôi” do Quỹ Khởi sự từ tâm (Tập đoàn Kim Oanh Group) phối hợp triển khai – chương trình tiên phong tại Việt Nam dành riêng cho con em người hiến tạng nhân đạo.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng. Từ năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Đằng sau mỗi trái tim hiến tạng là một gia đình chịu mất mát – và chính từ đó, vòng tròn nhân ái tiếp tục được nối dài.

Mỗi học bổng trị giá 50 triệu đồng/năm , gồm hỗ trợ sinh hoạt, học phí, tiết kiệm tương lai và chăm sóc sức khỏe định kỳ. Mục tiêu của chương trình là giúp 95% trẻ duy trì học tập đến hết phổ thông, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề nếu các em có nguyện vọng.

Bà Kim Oanh - thứ ba bên phải - trong sự kiện ra mắt Quỹ học bổng Tự lực vì chính tôi.

“ Đằng sau mỗi trái tim hiến tạng là một gia đình chịu mất mát. Nhưng chính trong nỗi đau ấy, một mầm sống khác được hồi sinh. Học bổng ‘Tự lực – Vì chính tôi’ được trao đi như một vòng tay cộng đồng, tiếp nối dòng chảy yêu thương của những người đã ra đi” , Bà Đặng Thị Kim Oanh , Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, Chủ tịch Quỹ Khởi sự từ tâm.

Không chỉ dành cho con em người hiến tạng, học bổng còn mở rộng đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng biết vươn lên và dám mơ ước – như lời khẳng định rằng, mọi nỗ lực đều xứng đáng được nâng đỡ.

“Ba ơi con sợ ma thiệt nhưng con không có sợ ba đâu”

“Con mồ côi ba đã ba năm nay. Có lẽ vì ba biết con sợ ma, nên ba không về thăm con. Ba ơi, con sợ ma thiệt… nhưng con không có sợ ba đâu.” ... Những dòng chữ nguệch ngoạc của cậu bé Đăng K. (8 tuổi) – viết gửi người cha đã khuất – khiến bất kỳ ai đọc cũng nghẹn lại.

Hay lời của Ánh N. (14 tuổi) , mất mẹ trong đại dịch COVID-19: “Nếu được quay lại năm 2019, con sẽ nấu những món mẹ thích, sẽ ghi lại thật nhiều kỷ niệm, để không bao giờ quên mẹ.”

Các thành viên trong dự án Cùng Làm Cha Mẹ.

Những bức thư như thế, giản dị mà thắt tim, đến từ dự án “Cùng làm cha mẹ” – một sáng kiến khác của Quỹ Khởi sự từ tâm, dành cho trẻ mồ côi được người thân nuôi dưỡng trong chính gia đình ruột thịt.

Dự án hiện đang đồng hành cùng 223 trẻ mồ côi tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng cùng học bổng, khám sức khỏe, tư vấn tâm lý, các lớp kỹ năng sống.

Không ồn ào, không truyền thông rầm rộ, “Cùng làm cha mẹ” chọn cách âm thầm bù đắp, giúp các em được lớn lên trong tình thương và cảm nhận rằng: mình vẫn được thuộc về.

“Không ai sinh ra đã sẵn sàng làm cha mẹ. Nhưng mỗi chúng ta đều có thể trở thành một phần trong hành trình nuôi dưỡng yêu thương ”, Bà Đặng Thị Kim Oanh chia sẻ.

“Khởi sự từ tâm”: Khi lòng tốt trở thành hành động bền bỉ

Hai chương trình Học bổng Tự lực vì chính tôi và Cùng làm cha mẹ chỉ là hai trong nhiều dự án mà Quỹ Khởi sự từ tâm đã kiên trì thực hiện suốt nhiều năm qua.

Hiện nay, quỹ đang duy trì nhiều hoạt động như: Dự án Cùng làm cha mẹ; Chắp cánh vươn xa - giúp đỡ trẻ từng vi phạm pháp luật; Sóng Chữa Lành - giúp đỡ trẻ em khó khăn tiếp cận y tế; Học bổng Tự lực vì chính tôi; Dự án Tri thức thiện nguyện - phát triển nền tảng tri thức thiện nguyện; dự án Theo dòng thời sự - hỗ trợ các hộ nghèo bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.

Mỗi dự án đều chú trọng đến tính sáng tạo, linh hoạt, hướng đến đem lại tác động tích cực thực sự cho các đối tượng thụ hưởng.

Tiêu biểu như chương trình Theo dòng thời sự , quỹ đã xây dựng 749 căn nhà kiên cố, 7 công trình dân sinh và trao 14.700 suất học bổng, 80.000 phần quà cho học sinh nghèo, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Hay như dự án Sóng chữa lành đã giúp 66 bệnh nhi hiểm nghèo được phẫu thuật, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng.

Hơn một thập kỷ đầu tiên, Quỹ Từ thiện Kim Oanh – tiền thân của Quỹ Khởi sự từ tâm – đã thực hiện 840 chương trình thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng, mang lại lợi ích cho gần 140.000 người trên cả nước. Quỹ đã xây dựng 244 căn nhà tình thương, 10 trường học, 1 trạm y tế, 2 cầu dân sinh, cùng hàng chục nghìn phần quà, học bổng và ca phẫu thuật tim được trao gửi, lan tỏa tinh thần sẻ chia và yêu thương.

Từ năm 2022, với hơn 102 tỷ đồng được huy động, Quỹ tiếp tục triển khai 357 chương trình tại 34 địa phương, hỗ trợ hơn 121.000 người thụ hưởng. Hàng trăm căn nhà, trường học, cầu dân sinh, hàng chục nghìn phần quà và học bổng được trao đi; cùng với đó là sự đỡ đầu cho 122 trẻ mồ côi, cấp 60 thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ nhiều ca phẫu thuật đặc biệt – tất cả đều hướng về một mục tiêu: gieo mầm yêu thương, vun đắp tương lai.

Một người cha hiến tạng, 7 người được cứu sống. Một đứa trẻ mất đi điểm tựa, nhưng nhận lại hàng trăm vòng tay nâng đỡ. Một quỹ thiện nguyện âm thầm, nhưng đủ sức lan tỏa niềm tin rằng lòng nhân ái vẫn là tài sản quý giá nhất của con người.

Trong từng nhịp đập nối dài từ trái tim của ba Đăng Khoa, trong từng lá thư trẻ thơ gửi về cha mẹ, Quỹ Khởi sự từ tâm giúp người ta tin rằng: sự sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi được sẻ chia. Và mọi hành trình bền vững – đều phải khởi sự từ tâm.

