Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 22/10

22-10-2025 - 10:51 AM | Sống

Để đảm bảo an toàn khi bão số 12 đổ bộ, ngành Giáo dục Đà Nẵng quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên toàn thành phố nghỉ học từ chiều 22/10.

Ngày 22/10, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu; các trường, trung tâm trực thuộc Sở; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các đại học, trường đại học tư thục về việc cho học sinh nghỉ học do bão số 12 .

Theo đó, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị trên thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học chiều 22/10 và cả ngày 23/10.

Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 22/10- Ảnh 1.

Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 22/10.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú quyết định thời gian và thông báo kịp thời để cha mẹ học sinh đón con (có thể sau giờ ăn trưa); phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh khi cha mẹ chưa đến đón.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng yêu cầu các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường quản lý, chăm sóc học sinh; không để học sinh tự ý về nhà khi không đảm bảo các điều kiện an toàn. Bên cạnh đó, các trường đại học tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học sinh.

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp sau bão, khi nước rút, mưa ngớt để học sinh sớm trở lại trường.

Cũng trong sáng nay, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát dự báo từ chiều 22/10 đến sáng 24/10, mưa lớn sẽ gia tăng mạnh tại TP Đà Nẵng. Cụ thể, các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam thành phố, lượng mưa dự kiến đạt 250–500 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực phía Tây Bắc (như Hòa Bắc, Hòa Liên) có mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 200–300 mm, nơi cao hơn có thể trên 450 mm. Cảnh báo xuất hiện mưa lớn cường độ trên 200 mm trong 3 giờ.

Lúc 8h ngày 22/10, bão số 12 Fengshen còn cách TP Đà Nẵng khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 12 di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 12 Fengshen trên vùng biển ven bờ TP Huế đến Quảng Ngãi, đổi hướng Tây Tây Nam, tiếp tục di chuyển chậm với tốc độ khoảng 10-15km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Khoảng 19h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào, tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo Thanh Ba

VTC News

