Theo phân tích từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, tính đến ngày 4/6/2024, tỷ giá USD/VND các ngân hàng thương mại niêm yết đã tăng 3,97% so với đầu năm và tỷ giá USD/VND giao dịch giữa các ngân hàng thương mại với nhau đã tăng xấp xỉ 4,86% so với đầu năm. So với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới mức giảm giá của đồng Việt Nam thời gian qua ở mức trung bình.

Với dự báo Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến, sức ép từ Dollar Index cũng sẽ sớm hạ nhiệt, cán cân thương mại trong nước tiếp tục tăng trưởng ổn định thì tỷ giá USD/VND sẽ bớt chịu áp lực hơn trước. Dự báo cuối năm 2024 tỷ giá USD/VND sẽ tăng thêm khoảng 1% và giao động từ 25.700 đến 25.800 đồng.

Nửa cuối năm 2024, doanh nghiệp dệt may sẽ bớt áp lực tỷ giá.

Bên cạnh đó, đồng nội tệ của các quốc gia cạnh tranh trực tiếp về xuất khẩu hàng may mặc và dệt may với Việt Nam như Bangladesh, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia dự báo đều mất giá mạnh so với Việt Nam đồng, đặc biệt là Bangladesh và Mexico. Điều này làm tăng tính cạnh tranh rất lớn đối với hàng dệt may xuất khẩu của họ so với Việt Nam.

Về lãi suất đồng Việt Nam đến cuối năm 2024, các chuyên gia dự báo, thời gian qua mặt bằng lãi suất huy động đã chạm đáy và đang bắt đầu đi lên. Dự báo từ nay đến khoảng tháng 7, tháng 8/2024 lãi suất huy động VND tiếp tục tăng lên do huy động vốn toàn hệ thống còn tăng trưởng âm 0,3% so với đầu năm và tín dụng của nền kinh tế bắt đầu tăng trở lại. Bình quân lãi suất huy động sẽ duy trì ở mức 6,5% - 6,8%.

Trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng tín dụng vẫn còn khá chậm, chỉ tăng xấp xỉ 3%. Mặt bằng lãi suất cho vay của nền kinh tế nhìn chung vẫn còn cao, cho nên lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm khoảng 1%-1,5% đến tháng 8/2024 và dự báo lãi suất cho vay chỉ bắt đầu tăng trở lại đầu tháng 9/2024.