Nửa đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế

Việt Nam đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2025

Riêng trong tháng 6/2025, lượng khách quốc tế đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt 25,7% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19). Con số này cũng vượt qua tổng lượng khách quốc tế của cả năm 2016 (10 triệu lượt).

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52%, mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2025. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng 8,14%, đóng góp hơn 52% vào tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Hoạt động ngoại thương, vận tải và du lịch phát triển mạnh đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung. Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 3/7, Thủ tướng Chính phủ đánh giá du lịch là một trong 10 điểm sáng nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025.

Về thị trường khách quốc tế, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 2,7 triệu lượt (chiếm 25,6%), tiếp theo là Hàn Quốc với 2,2 triệu lượt (20,7%). Hai thị trường này chiếm gần một nửa tổng lượng khách quốc tế. Các thị trường lớn khác gồm: Đài Loan (Trung Quốc) (630.000 lượt), Hoa Kỳ (449.000 lượt), Nhật Bản (393.000 lượt), Campuchia (360.000 lượt), Ấn Độ, Australia, Malaysia và Nga.

Đáng chú ý, các thị trường châu Á có mức tăng trưởng mạnh như: Trung Quốc tăng 44,2%, Nhật Bản tăng 17,2%, Ấn Độ tăng 41%. Khu vực Đông Nam Á cũng ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, Philippines tăng trên 105%, Campuchia tăng 55,6%, Lào tăng 35,8%, riêng thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ 3,2%.

Các thị trường châu Âu cũng ghi nhận sự bứt phá, đặc biệt là Nga tăng 139,3%. Các nước như Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển đều có mức tăng trưởng hai con số. Thị trường Ba Lan và Thụy Sỹ cũng tăng trưởng mạnh nhờ chính sách miễn visa ngắn hạn của Việt Nam áp dụng cho công dân các nước này theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Kết quả tích cực này là thành quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt là các chính sách miễn thị thực, cấp thị thực điện tử thông thoáng và các chương trình xúc tiến du lịch đa dạng, sáng tạo. Trong 6 tháng qua, Cục Du lịch Quốc gia phối hợp các đơn vị đã triển khai thành công nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, xúc tiến du lịch tại châu Âu, châu Á và trên các nền tảng số, góp phần nâng cao vị thế và sức hút của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.