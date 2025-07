Nửa đầu năm 2025, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tăng mạnh, quán quân thuộc về ‘báu vật’ nào?

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 6 đạt hơn 33,6 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế trong nửa đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 190 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Nông sản là một trong những điểm sáng của bức tranh xuất khẩu của Việt Nam khi có đóng góp lớn vào tổng kim ngạch. Sau 6 tháng đầu năm, gỗ và các sản phẩm gỗ dẫn đầu kim ngạch trong nhóm nông sản khi mang về hơn 8,1 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là cà phê với kim ngạch đạt hơn 5,4 tỷ USD, tương đương hơn 947 nghìn tấn, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước và là mặt hàng có mức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm nông sản.

Hàng rau quả là nhóm hàng có kim ngạch lớn thứ 3 với hơn 3,1 tỷ USD, tuy nhiên giảm nhẹ 6,6% so với nửa đầu năm 2024.

Theo sau là gạo với kim ngạch hơn 2,4 tỷ USD, tương ứng hơn 4,7 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2024. Hạt điều là mặt hàng có kim ngạch lớn thứ 5 với 2,3 tỷ USD, tăng mạnh gần 21% so với nửa đầu năm 2024. Cao su đứng ở vị trí thứ 6 với hơn 1,28 tỷ USD, tăng 16,2% so với nửa đầu năm trước.

3 mặt hàng có kim ngạch dưới 1 tỷ USD lần lượt là hạt tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn cùng với chè với kim ngạch lần lượt là 848 triệu USD, 687 triệu USD và 96 triệu USD.