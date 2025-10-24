Nước Châu Á đặt mục tiêu nhận 1 tỷ USD vốn FDI cả năm, Việt Nam mới 9 tháng đã gấp 26 lần

Sau giai đoạn khủng hoảng cán cân thanh toán 2022–2023 và đang trong chương trình hỗ trợ gần 3 tỷ USD của IMF, Sri Lanka đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2025.

Theo EconomyNext cho biết, con số 1,1 tỷ USD bao gồm cả khoản vay đi kèm dự án và đến tháng 9/2025, giá trị FDI hiện thực hóa đã tăng 138% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn có dấu hiệu phục hồi dù quy mô còn nhỏ so với các nền kinh tế trong khu vực.

Cùng bối cảnh, Xinhua dẫn số liệu của Cơ quan Đầu tư Sri Lanka (BOI), FDI 9 tháng 2025 đạt 827 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ 2024, nhờ kết hợp vốn góp mới, tái đầu tư và các khoản vay nước ngoài kèm dự án. Dù vậy, BOI thừa nhận cần cải thiện môi trường chính sách để dòng vốn bền vững hơn trong những quý tới.

Về phía chính sách, tiến trình cải cách theo chương trình của IMF vẫn là “điều kiện nền” cho niềm tin nhà đầu tư.

Reuters cho biết Hội đồng điều hành IMF đã nhiều lần phê duyệt các đợt giải ngân, mới nhất là thỏa thuận cấp chuyên viên (staff-level) cho lần rà soát thứ năm vào ngày 9/10, mở khóa khoảng 347 triệu USD, qua đó nâng tổng giải ngân lên hơn 2 tỷ USD. IMF đồng thời nhấn mạnh yêu cầu củng cố thu ngân sách, mở rộng cơ sở thuế và minh bạch ưu đãi đầu tư trong ngân sách 2026.

Một số thông điệp chính sách được truyền thông quốc tế ghi nhận. Theo Reuters, lãnh đạo BOI cho biết chính phủ hướng tới tăng gấp đôi FDI lên khoảng 2 tỷ USD trong năm tới bằng gói ưu đãi thuế chọn lọc cho dự án trên 50 triệu USD; song mục tiêu vận hành trong các phát biểu khác nhau hiện phổ biến ở ngưỡng 1–2 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước khủng hoảng.

Trong khi đó, Việt Nam ghi nhận kết quả FDI 9 tháng 2025 ở mức rất cao cả về vốn giải ngân lẫn đăng ký.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn FDI thực hiện 9 tháng ước 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất cho cùng kỳ trong 5 năm. Đồng thời, theo VnEconomy dẫn số liệu thống kê chính thức, tổng vốn đăng ký (gồm vốn mới, tăng thêm và góp vốn/mua cổ phần) đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

So sánh trực diện cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hai nền kinh tế về quy mô thu hút vốn. Nếu đối chiếu kỳ vọng FDI cả năm 2025 của Sri Lanka là 1,1 tỷ USD, thì vốn giải ngân 9 tháng của Việt Nam (18,8 tỷ USD) đã gấp khoảng 17 lần và vốn đăng ký 9 tháng (28,54 tỷ USD) gấp khoảng 26 lần.