Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước Châu Á đặt mục tiêu nhận 1 tỷ USD vốn FDI cả năm, Việt Nam mới 9 tháng đã gấp 26 lần

24-10-2025 - 09:31 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nước này đặt mục tiêu FDI rất khiêm tốn.

Nước Châu Á đặt mục tiêu nhận 1 tỷ USD vốn FDI cả năm, Việt Nam mới 9 tháng đã gấp 26 lần- Ảnh 1.

Sau giai đoạn khủng hoảng cán cân thanh toán 2022–2023 và đang trong chương trình hỗ trợ gần 3 tỷ USD của IMF, Sri Lanka đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,1 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2025.

Theo EconomyNext cho biết, con số 1,1 tỷ USD bao gồm cả khoản vay đi kèm dự án và đến tháng 9/2025, giá trị FDI hiện thực hóa đã tăng 138% so với cùng kỳ, cho thấy dòng vốn có dấu hiệu phục hồi dù quy mô còn nhỏ so với các nền kinh tế trong khu vực.

Cùng bối cảnh, Xinhua dẫn số liệu của Cơ quan Đầu tư Sri Lanka (BOI), FDI 9 tháng 2025 đạt 827 triệu USD, tăng 138% so với cùng kỳ 2024, nhờ kết hợp vốn góp mới, tái đầu tư và các khoản vay nước ngoài kèm dự án. Dù vậy, BOI thừa nhận cần cải thiện môi trường chính sách để dòng vốn bền vững hơn trong những quý tới.

Về phía chính sách, tiến trình cải cách theo chương trình của IMF vẫn là “điều kiện nền” cho niềm tin nhà đầu tư.

Reuters cho biết Hội đồng điều hành IMF đã nhiều lần phê duyệt các đợt giải ngân, mới nhất là thỏa thuận cấp chuyên viên (staff-level) cho lần rà soát thứ năm vào ngày 9/10, mở khóa khoảng 347 triệu USD, qua đó nâng tổng giải ngân lên hơn 2 tỷ USD. IMF đồng thời nhấn mạnh yêu cầu củng cố thu ngân sách, mở rộng cơ sở thuế và minh bạch ưu đãi đầu tư trong ngân sách 2026.

Một số thông điệp chính sách được truyền thông quốc tế ghi nhận. Theo Reuters, lãnh đạo BOI cho biết chính phủ hướng tới tăng gấp đôi FDI lên khoảng 2 tỷ USD trong năm tới bằng gói ưu đãi thuế chọn lọc cho dự án trên 50 triệu USD; song mục tiêu vận hành trong các phát biểu khác nhau hiện phổ biến ở ngưỡng 1–2 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước khủng hoảng.

Trong khi đó, Việt Nam ghi nhận kết quả FDI 9 tháng 2025 ở mức rất cao cả về vốn giải ngân lẫn đăng ký.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn FDI thực hiện 9 tháng ước 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất cho cùng kỳ trong 5 năm.  Đồng thời, theo VnEconomy dẫn số liệu thống kê chính thức, tổng vốn đăng ký (gồm vốn mới, tăng thêm và góp vốn/mua cổ phần) đạt 28,54 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ.

So sánh trực diện cho thấy khoảng cách rất lớn giữa hai nền kinh tế về quy mô thu hút vốn. Nếu đối chiếu kỳ vọng FDI cả năm 2025 của Sri Lanka là 1,1 tỷ USD, thì vốn giải ngân 9 tháng của Việt Nam (18,8 tỷ USD) đã gấp khoảng 17 lần và vốn đăng ký 9 tháng (28,54 tỷ USD) gấp khoảng 26 lần.

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
xuất khẩu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện TOP 3 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất Việt Nam 9 tháng năm 2025

Lộ diện TOP 3 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất Việt Nam 9 tháng năm 2025 Nổi bật

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp Nổi bật

TPHCM sẽ chi 2.138 tỷ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, người già

TPHCM sẽ chi 2.138 tỷ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, người già

09:00 , 24/10/2025
Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ

Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ

08:20 , 24/10/2025
Nâng mức giảm trừ gia cảnh: Hàng triệu gia đình có thêm khoản chi tiêu

Nâng mức giảm trừ gia cảnh: Hàng triệu gia đình có thêm khoản chi tiêu

07:29 , 24/10/2025
Công an Hà Nội thông báo khẩn về việc cấm đường trong hai ngày 25-26/10

Công an Hà Nội thông báo khẩn về việc cấm đường trong hai ngày 25-26/10

07:10 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên