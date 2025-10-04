Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước châu Á vừa động thổ công trình hơn 15.000 tỷ lớn nhất hành tinh: Kỷ lục chồng kỷ lục

04-10-2025 - 15:15 PM | Tài chính quốc tế

Công trình hứa hẹn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế xanh của nước này.

Hàn Quốc vừa khởi công xây dựng Nhà máy điện Pin nhiên liệu Hydro Gangdong vào ngày 25/9/2025 – dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới cho sự chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Tọa lạc tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Nhà máy Gangdong công suất 108 Megawatt (MW) không chỉ lập kỷ lục thế giới là nhà máy điện hydro lớn nhất thế giới mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy nền kinh tế xanh của Hàn Quốc, đưa Gyeongju trở thành trung tâm năng lượng và công nghiệp chiến lược.

Nhà máy dự kiến đi vào vận hành toàn diện vào năm 2028, cung cấp điện sạch cho khoảng 270.000 hộ gia đình mỗi năm.

Interesting Engineering cho biết, tổng vốn đầu tư cho Nhà máy Gangdong đạt 580,7 triệu USD, tương đương hơn 15.000 tỷ đồng Việt Nam (tính theo tỷ giá hiện tại). Khoản đầu tư khổng lồ này được huy động từ Quỹ Đầu tư Tái thiết Khu vực. Quỹ này kết hợp các khoản đóng góp từ chính phủ, chính quyền địa phương và các nhà đầu tư tư nhân.

Nước châu Á vừa động thổ công trình hơn 15.000 tỷ lớn nhất hành tinh: Kỷ lục chồng kỷ lục- Ảnh 1.

Ảnh minh họa về nhà máy hydro. Nguồn ảnh: Alexander Kirch/Shutterstock

Về mặt công nghệ, Nhà máy Gangdong sử dụng hydro xám – loại hydro được sản xuất phổ biến nhất hiện nay từ khí tự nhiên thông qua quá trình reforming. Cụ thể, methane (CH₄) phản ứng với hơi nước (H₂O) trong lò phản ứng có chất xúc tác, tạo ra hỗn hợp hydro (H₂) và carbon monoxide (CO). Sau đó, qua phương pháp hấp thụ biến đổi áp suất, loại bỏ carbon dioxide và tạp chất khác, thu được hydro gần như tinh khiết.

Mặc dù quá trình này vẫn phát thải CO₂, khiến hydro xám chưa hoàn toàn "xanh", nhưng nó được coi là giải pháp "cầu nối" hiệu quả để ổn định lưới điện quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp.

Chính phủ Hàn Quốc xem dự án này như một bước đệm quan trọng, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch khỏi than đá và dầu mỏ, hướng tới mục tiêu hydro xanh dài hạn – sản xuất từ năng lượng tái tạo như điện gió hoặc mặt trời.

Khi hoàn thành vào tháng 3/2028, Nhà máy Gangdong sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của Nhà máy Shin Incheon Vision Dream với công suất 79 MW, vốn đang cung cấp điện cho 250.000 hộ gia đình và sưởi ấm cho thêm 44.000 hộ tại Seoul (Hàn Quốc).

Nhà máy dự kiến cũng tạo ra khoảng 1.200 việc làm và mang lại hơn 52 triệu USD tiền thuế doanh nghiệp.

Không còn là đe doạ, ông Trump quyết ấn định thuế 50% với hàng hoá EU, chỉ thời điểm là có thể cân nhắc; Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định đàm phán với các nước châu Á đang tiến triển tốt

Theo Trang Ly

Doanh nghiệp & tiếp thị

Từ Khóa:
Nước châu Á

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhìn lại sự sụp đổ của tượng đài Nokia: Liệu có phải "nội gián" từ Microsoft là cú kết liễu cho huyền thoại một thời?

Nhìn lại sự sụp đổ của tượng đài Nokia: Liệu có phải "nội gián" từ Microsoft là cú kết liễu cho huyền thoại một thời? Nổi bật

Còi rú inh ỏi khi máy quét qua tảng đá, phát hiện kho báu gần 100 đồng vàng nguyên chất, trang sức đính ngọc trai, chuyên gia thảng thốt: ‘Hiếm có khó tìm’

Còi rú inh ỏi khi máy quét qua tảng đá, phát hiện kho báu gần 100 đồng vàng nguyên chất, trang sức đính ngọc trai, chuyên gia thảng thốt: ‘Hiếm có khó tìm’ Nổi bật

Tesla, GM dẫn đầu doanh số bán xe điện tại Mỹ

Tesla, GM dẫn đầu doanh số bán xe điện tại Mỹ

15:10 , 04/10/2025
Thủ tướng Thái Lan Anutin trực tiếp lái máy bay vận chuyển tạng hiến, cứu sống 7 bệnh nhân

Thủ tướng Thái Lan Anutin trực tiếp lái máy bay vận chuyển tạng hiến, cứu sống 7 bệnh nhân

14:35 , 04/10/2025
Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa vào tuần tới

Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa vào tuần tới

14:00 , 04/10/2025
Trung Quốc biến 'thành phố ma' thành trung tâm đào tạo xe tự lái, quyết sửa sai sau 13 năm đối diện cú sốc khoáng sản

Trung Quốc biến 'thành phố ma' thành trung tâm đào tạo xe tự lái, quyết sửa sai sau 13 năm đối diện cú sốc khoáng sản

13:30 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên