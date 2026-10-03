Nước đi "điên rồ" của Sam Altman: Ra mắt Dots giống hệt Muse AI, nhưng hét giá 100 USD/tháng, OpenAI lấy gì mà tự tin vậy?

Dots và Muse: Hai đối thủ giống nhau "như hai giọt nước" về triết lý thiết kế

Dù xuất thân từ hai tập đoàn công nghệ đang đối đầu nhau, Dots (OpenAI) và Muse (Meta) sở hữu thiết kế sản phẩm và trải nghiệm người dùng tương đồng nhau trên nhiều khía cạnh.

Cả hai không chỉ dừng lại ở mô hình chatbot thụ động chỉ trả lời khi nhận lệnh. Dots và Muse vận hành ngầm liên tục trên môi trường điện toán đám mây, tự động xử lý các chuỗi tác vụ đa bước trong nền mà không cần người dùng túc trực giám sát.

Ngoài ra, cả hai công ty đều rũ bỏ giao diện khung chat văn bản khô khan để chuyển sang hình đại diện hoạt hình - là những khối màu sắc rực rỡ, có khuôn mặt, cá tính, biểu cảm sinh động và cho phép người dùng tùy chỉnh diện mạo theo sở thích.

OpenAI ra mắt Dots: AI “luôn online”, đối đầu trực tiếp với Muse của Meta (Ảnh: Open AI) OpenAI ra mắt Dots: AI “luôn online”, đối đầu trực tiếp với Muse của Meta (Ảnh: Open AI)

Cả hai đều được trang bị năng lực tự truy cập internet, đọc tài liệu, phân tích dữ liệu và kết nối với các ứng dụng bên thứ ba để thực thi tác vụ thực tế.

Không dừng lại ở đó, cả Dots và Muse đều có khả năng ghi nhớ lịch sử giao tiếp, học thói quen người dùng qua thời gian để tự động đưa ra đề xuất hoặc hoàn thành công việc "trước cả khi người dùng kịp yêu cầu". Và người dùng cũng đều có thể linh hoạt giao tiếp với cả hai AI qua tin nhắn văn bản, trò chuyện bằng giọng nói hoặc gọi điện trực tiếp trên các nền tảng di động cũng như máy tính.

GPT-6 Astra: Sự khác biệt giữa một "bộ não chuyên gia" và trợ lý giải trí phổ thông

Dù có diện mạo và cơ chế vận hành tương tự, sự khác biệt mang tính chiến lược của Dots nằm ở chiều sâu kỹ thuật. Với sức mạnh của GPT-6 Astra, Dots được hướng tới vai trò như một "trưởng phòng" hay "kỹ sư giàu kinh nghiệm", thay vì trở thành một trợ lý giải trí phổ thông.

Đối với công việc lập trình, trợ lý Dots có thể tự phân tích phản hồi người dùng, xây dựng và kiểm thử các bản cập nhật ứng dụng, tự xuất video báo cáo tiến độ. Trong khi đó, với người dùng là nhà sáng tạo nội dung Dots có thể hỗ trợ bóc tách video phỏng vấn, lọc khoảnh khắc đắt giá để cắt ghép, lên dự thảo cho bài viết trên mạng xã hội và xây dựng chiến dịch marketing.

Dots có thể giúp nhà sáng tạo soạn thảo bài đăng trên mạng xã hội và lọc khoảnh khắc đắt giá để cắt ghép (Ảnh: Open AI)

Người dùng có thể theo dõi tiến độ công việc của Dots qua Cloud hoặc phối hợp trực tiếp với đồng nghiệp trong không gian làm việc nhóm trên ChatGPT Space, hoặc cũng như có thể tích hợp trực tiếp vào Microsoft Teams và Slack để làm việc.

Sản phẩm cao cấp 100 USD/tháng đối đầu mô hình 0 đồng

Meta hiện cung cấp Muse hoàn toàn miễn phí kèm máy ảo lưu trữ cho bất kỳ ai có tài khoản Facebook/Instagram. Trái lại, OpenAI thu phí Dots tới 100 USD/tháng (chỉ dành cho người dùng đăng ký các gói Pro, Business Premium và Enterprise), khiến đại đa số trong 1,2 tỷ người dùng ChatGPT chưa thể tiếp cận.

CEO Sam Altman giải thích tại DevDay 2026: "Dots tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tính toán và được định vị là sản phẩm cao cấp. Nó chứng minh năng lực mở rộng của AI, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ ra mắt phiên bản cho thị trường đại chúng trong tương lai."

CEO Sam Altman giới thiệu Dots tại sự kiện DevDay 2026 (Ảnh: Open AI)

Áp lực tài chính cũng là nguyên nhân buộc OpenAI phải thu phí. Dù đạt doanh thu định kỳ gần 70 tỷ USD và đang huy động vốn ở mức định giá 1.400 tỷ USD tuy nhiên OpenAI đang dự kiến chi tới 280 tỷ USD cho hạ tầng điện toán đến năm 2030, tạo áp lực lớn từ các nhà đầu tư về việc ổn định lợi nhuận trước khi IPO.

Việc đánh mạnh vào phân khúc doanh nghiệp cũng giúp OpenAI gia tăng sức ép lên Anthropic - đơn vị vốn đang nắm thế thượng phong ở mảng B2B.

Tương lai của AI Agent: Lợi thế bảo mật có đủ sức giúp OpenAI tạo nên cú lội ngược dòng?

Sự ra mắt của Dots diễn ra ngay sau khi Muse của Meta vướng bê bối an toàn dữ liệu (tự ý truy cập tài khoản Facebook Marketplace và tiết lộ địa chỉ nhà riêng của người dùng cho người lạ).

OpenAI tận dụng thời điểm này để khẳng định lợi thế bảo mật bằng việc công bố khung OpenAI Private Intelligence, cho phép doanh nghiệp kiểm soát tuyệt đối dữ liệu và cam kết không lưu giữ lịch sử dữ liệu trên máy chủ. Đồng thời, Dots tích hợp hệ thống Auto-review đối soát hành vi theo thời gian thực và bắt buộc xin phép người dùng trước các thao tác nhạy cảm như đổi mật khẩu hay thanh toán.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với OpenAI hiện tại là liệu một sản phẩm tốt hơn có đủ sức đánh bại một sản phẩm miễn phí?

Meta không chỉ nắm lợi thế giá 0 đồng mà còn sở hữu hệ sinh thái ứng dụng liền mạch gồm Facebook, Instagram, WhatsApp. Trái lại, việc kết nối Dots với ứng dụng bên thứ ba vẫn có những rào cản nhất định về độ mượt mà.

Dẫu vậy, OpenAI vẫn kiên trì với chiến lược "chậm mà chắc". Việc ưu tiên tính an toàn, sự minh bạch và độ tin cậy được kỳ vọng sẽ là chìa khóa giúp Dots chinh phục nhóm khách hàng chuyên nghiệp - những người sẵn sàng chi trả cao cho một "nhân sự AI" thực sự./