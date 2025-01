Nước mình thiếu điện, nước bạn khổ sở vì Nga 'khóa van' khí đốt, Tổng thống Ukraine bèn ra đề nghị lợi cả đôi đường với quốc gia láng giềng EU

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Moldova, Maia Sandu.

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, đề nghị cung cấp than cho nước láng giềng Moldova khi khu vực ly khai Transnistria của nước này đang chịu khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Theo truyền thông Ukraine, trong cuộc gặp với Tổng thống Moldova, Maia Sandu, ngày 26/11, ông Zelensky nói: “Chúng tôi sẽ cung cấp than cho họ với mức giá thấp hoặc thậm chí miễn phí, nếu đổi lại chúng tôi nhận được điện từ than”.

Lời đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang phải chịu tình trạng thiếu hụt điện nghiêm trọng do các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện nước này.

Moldova cũng đang gặp khó khăn sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên vào đầu năm nay, với lý do công ty quốc gia Moldovagaz vẫn chưa thanh toán các khoản nợ. Gazprom ước tính khoản nợ lên tới 709 triệu USD nhưng Moldova không công nhận.

Nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​quyết định “khóa van” khí đốt của Nga là Transnistria. Đây là vùng lãnh thổ ly khai khỏi Moldova, giáp biên giới với Ukraine với cộng đồng dân cư khoảng 450.000 người, chủ yếu nói tiếng Nga.

Do thiếu khí đốt Nga, tại Transnistria, hệ thống sưởi ấm trung tâm và nguồn cung cấp nước nóng cho các tòa nhà dân cư bị cắt. Mất điện xảy ra trên diện rộng và hầu hết công ty công nghiệp ở vùng đất ly khai này đều phải đóng cửa.

Về mặt lý thuyết, nguồn cung than của Ukraine có thể giúp giải quyết một phần vấn đề cho tất cả các bên liên quan, đặc biệt là khi một nhà máy điện lớn ở Transnistria đã được chuyển đổi từ chạy bằng khí sang chạy bằng than. Nhà nhà máy nhiệt điện này cung cấp phần lớn điện năng cho các khu vực do chính phủ Moldova quản lý.

Theo ông Zelensky, công suất của nhà máy điện này gấp 10 lần mức tiêu thụ điện của khu vực. Điều này có nghĩa là nó có thể cung cấp điện cho toàn bộ Moldova và cũng có thể xuất khẩu điện sang Ukraine.

Theo DPA