Nước uống đóng chai Levia Plus nằm trong danh sách sản phẩm không đạt chất lượng

Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã thông tin về các mẫu sản phẩm nước uống đóng chai có kết quả không đạt chất lượng.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CCATVSTP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu giám sát một số sản phẩm nước uống đóng chai, nước đá dùng liền lưu thông trên địa bàn thành phố để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng.

Kết quả có 2 mẫu nước uống đóng chai có kết quả kiểm nghiệm không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật so với QCVN 6-1: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Cụ thể, sản phẩm nước uống đóng chai Levia Plus không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng; cơ sở sản xuất và phân phối là Thanh Nga (sản xuất tại Hà Nội), được lấy mẫu tại cửa hàng T Mart 35, số 2 ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Từ Liêm, Hà Nội.

Bên cạnh đó, sản phẩm nước uống đóng chai Thăng Long cũng không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng; cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Thảo Tâm không ghi địa chỉ, mẫu được lấy tại cửa hàng tạp hóa số 16B, ngõ 58 Trần Bình, Từ Liêm, Hà Nội.

Đáng lưu ý, trên nhãn của cả hai sản phẩm đều không thể hiện địa chỉ cụ thể của đơn vị sản xuất cũng như đơn vị phân phối.

Trước thực tế này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã thông báo tới UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố để biết và chủ động rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai; trường hợp phát hiện các cơ sở liên quan, đề nghị tiến hành kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.