Nuôi dãy số Vietlott hơn 11 năm, người đàn ông trúng hơn 25,5 tỷ đồng

12-08-2025 - 18:53 PM | Smart Money

Ông C sẽ phải đóng thuế 10% trên số tiền 25.512.555.500 đồng.

Nuôi dãy số Vietlott hơn 11 năm, người đàn ông trúng hơn 25,5 tỷ đồng- Ảnh 1.

Vào ngày 8/8, công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số #01383, trị giá 25.512.555.500 đồng cho ông T.M.C - vị khách hàng may mắn đến từ thành phố Hà Nội.


Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định ông T.M.C là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT #01383 có giá trị 25.512.555.500 đồng. Điểm bán hàng phát hành vé: Số 98 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, TP.Hà Nội

Là một khách hàng lâu năm của Vietlott từ những ngày đầu sản phẩm Mega 6/45 ra mắt, ông C. chia sẻ rằng ông luôn kiên trì chơi một bộ số cố định, mỗi lần mua 3 vé với giá 30 nghìn đồng.

"Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó tôi chỉ định mua một tấm vé theo thói quen trên đường về nhà con trai. Bộ số 24-26-29-32-37-44 là mốc độ tuổi quan trọng trong đời tôi. Tôi đã theo dãy số này từ ngày Vietlott mới ra mắt sản phẩm đến giờ, không ngờ chúng lại mang đến may mắn lớn như vậy!", ông T.M.C chia sẻ tại buổi lễ nhận giải.

Ông C cũng cho biết đã trải qua một đêm không ngủ vì khi biết bản thân trúng giải thưởng lớn. Thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, ông T.M.C đã trích tặng 100 triệu đồng từ giải thưởng để ủng hộ quỹ từ thiện.

"Tôi sẽ sử dụng số tiền này để chăm lo cho gia đình, hỗ trợ người thân và dành một phần cho hoạt động thiện nguyện", ông nói thêm.

Theo quy định, ông C. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là thành phố Hà Nội (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.



Theo Thúy Hạnh

