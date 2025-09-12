Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nút bí mật trên lò vi sóng không phải ai cũng để ý nhưng giúp thức ăn ngon hơn gấp nhiều lần

12-09-2025 - 15:52 PM | Sống

Lò vi sóng thường được xem là cách nấu ăn nhanh chóng, dù kết quả cuối cùng đôi khi khiến chúng ta thất vọng – tuy nhiên, một nút bí mật có thể giải quyết tất cả những vấn đề đó.

Lò vi sóng là thiết bị gia dụng quan trọng mà nhiều người không thể thiếu, và mới đây, một YouTuber đã tiết lộ về một nút bí mật trên thiết bị có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng nó.

Trong một video được đăng tải bởi báo Mỹ USA Today trên YouTube, vlogger này giải thích rằng nút "cook power" (điều chỉnh công suất nấu) có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc hâm nóng các món ăn yêu thích. Về mặt kỹ thuật, chức năng điều chỉnh công suất nấu giúp thay đổi cường độ và thời gian hoạt động của sóng vi ba, từ đó ảnh hưởng đến cách nhiệt được phân tán trên thực phẩm.

Hầu hết mọi người đều không điều chỉnh nút này khi sử dụng lò vi sóng, và hậu quả có thể là thức ăn quá nóng hoặc quá nguội. Vlogger Stronz Vanderploeg cho biết việc sử dụng đúng cách nút “cook power” sẽ cho ra kết quả đều và nhất quán hơn.

Việc sử dụng đúng cách nút “cook power” sẽ cho ra kết quả đều và nhất quán hơn. (Ảnh minh họa)

Trước tiên, Vanderploeg bắt đầu video bằng cách bác bỏ thói quen phổ biến là luôn đặt lò vi sóng ở mức nhiệt cao nhất để có kết quả nhanh nhất. Vanderploeg cho rằng cách tiếp cận chậm rãi và ổn định sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, đồng thời giải thích rằng chúng ta nên suy nghĩ về cách sử dụng lò nướng khi áp dụng cho việc sử dụng lò vi sóng.

Vlogger này giải thích: “Bạn có thể nghĩ rằng công suất tối đa là tốt nhất vì nó sẽ nấu nhanh hơn, nhưng bạn sẽ không bao giờ đặt lò nướng ở nhiệt độ cao nhất cho mọi công thức nấu ăn. Điều tương tự cũng đúng với lò vi sóng – bạn nên giảm công suất và nấu lâu hơn.”

Vanderploeg nói thêm rằng cách nghĩ này đặc biệt đúng khi nấu các món ăn đông lạnh, vì nếu hâm nóng đồ ăn từ ngăn đông ở công suất tối đa, bề mặt món ăn có thể sẽ rất nóng nhưng bên trong vẫn “lạnh như đá”. Nếu bạn giảm công suất bằng cách sử dụng nút "cook power", món ăn sẽ được nấu chín đều hơn từ trong ra ngoài.

Vanderploeg cũng thừa nhận rằng chúng ta có thể cần chuẩn bị tinh thần cho việc thử nghiệm và sai sót đôi chút để làm chủ cách sử dụng lò vi sóng mới này. Anh nói: “Việc nấu theo cách này sẽ làm tăng nhẹ thời gian nấu, nhưng không đáng kể. Bạn có thể phải thử vài lần để biết mức công suất nào phù hợp với loại thực phẩm nào, nhưng tôi thực sự khuyến khích bạn nên thử.”

Theo Trà My

Thanh niên Việt

