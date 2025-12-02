NVDIA công bố mô hình AI mới dành cho xe tự hành và robot

NVIDIA đã công bố một loạt công nghệ mới vào thứ Hai, tập trung vào việc xây dựng hạ tầng cho AI vật lý, bao gồm robot và xe tự hành có khả năng cảm nhận và tương tác với thế giới xung quanh.

Mô hình ngôn ngữ thị giác Alpamayo-R1 đã được giới thiệu tại hội nghị NeurIPS AI diễn ra ở San Diego, California, và được cho là mô hình đầu tiên tập trung vào hành động ngôn ngữ thị giác cho nghiên cứu lái xe tự động.

Mô hình mới này được xây dựng dựa trên mô hình Cosmos-Reason của NVIDIA , cho phép suy nghĩ và đưa ra quyết định trước khi phản hồi. NVIDIA nhấn mạnh rằng công nghệ như Alpamayo-R1 là rất quan trọng cho các công ty muốn đạt được mức độ lái xe tự động cấp 4, tức là khả năng tự động hoàn toàn trong một khu vực xác định và trong các tình huống cụ thể.

NVIDIA hy vọng rằng loại mô hình suy luận này sẽ mang lại cho các phương tiện tự hành “cảm giác chung” để tiếp cận các quyết định lái xe phức tạp hơn giống như con người.

Những thông báo này diễn ra khi công ty đang đẩy mạnh công nghệ AI vật lý như một hướng đi mới cho các GPU AI tiên tiến của mình. Đồng sáng lập và CEO của NVIDIA , Jensen Huang, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng làn sóng AI tiếp theo chính là AI vật lý. Bill Dally, nhà khoa học trưởng của NVIDIA , cũng đã nhấn mạnh điều này, nhấn mạnh tầm quan trọng của AI vật lý trong lĩnh vực robot.

"Tôi nghĩ rằng cuối cùng robot sẽ trở thành một yếu tố lớn trong thế giới này và chúng tôi muốn trở thành nhà sản xuất bộ não cho tất cả các robot," Dally cho biết vào thời điểm đó. "Để làm được điều đó, chúng tôi cần bắt đầu phát triển các công nghệ then chốt."