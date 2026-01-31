Nvidia, Amazon, Microsoft đàm phán để đầu tư tới 60 tỷ USD vào OpenAI

Tập đoàn công nghệ Nvidia đang đàm phán để đầu tư lên tới 30 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp của Mỹ. Microsoft, một nhà đầu tư lâu năm của OpenAI, đang đàm phán để đầu tư dưới 10 tỷ USD vào OpenAI. Và Amazon, một nhà đầu tư mới tiềm năng, cũng đang đàm phán để rót trên 10 tỷ USD, thậm chí có thể hơn 20 tỷ USD, vào chủ sở hữu ứng dụng ChatGPT này.

Khoản đầu tư của Amazon có thể phụ thuộc vào các cuộc đàm phán riêng, bao gồm cả việc mở rộng thỏa thuận cho thuê máy chủ đám mây của OpenAI với Amazon và một thỏa thuận thương mại để OpenAI bán các sản phẩm như gói đăng ký ChatGPT dành cho doanh nghiệp cho Amazon.

Theo nguồn tin thân cận với vấn đề này, OpenAI sắp nhận được các bản thỏa thuận đầu tư, hay cam kết đầu tư, từ những công ty này.

Mới đây, các nguồn tin cũng cho biết SoftBank Group đang đàm phán để đầu tư thêm tối đa 30 tỷ USD vào OpenAI. Động thái này cho thấy tập đoàn viễn thông Nhật Bản tiếp tục đặt cược lớn vào công ty sở hữu chatbot ChatGPT.

Theo các nguồn tin này, khoản đầu tư mới dự kiến nằm trong một vòng gọi vốn có thể huy động tới 100 tỷ USD cho OpenAI, qua đó định giá công ty này ở mức khoảng 830 tỷ USD.

Nhằm cải thiện vị thế của SoftBank trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), Giám đốc điều hành (CEO) Masayoshi Son đã theo đuổi chiến lược “tất tay” với OpenAI. Tháng 12/2025, SoftBank cho biết đã hoàn tất khoản đầu tư 41 tỷ USD vào OpenAI, qua đó nắm giữ 11% cổ phần của công ty này.

Trong khi đó, OpenAI đang chịu áp lực chi phí ngày càng tăng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, giữa bối cảnh cạnh tranh từ Google của Alphabet ngày càng gay gắt.

Trước đó, truyền thông đưa tin ông Son đã chạy đua huy động nguồn vốn cho khoản đầu tư trước, khiến phần lớn hoạt động đầu tư khác của Vision Fund gần như chững lại.

Cả OpenAI và SoftBank hiện cũng là nhà đầu tư của dự án Stargate, sáng kiến trị giá 500 tỷ USD nhằm xây dựng các trung tâm dữ liệu AI phục vụ huấn luyện và suy luận. Theo các lãnh đạo, dự án này đóng vai trò then chốt trong tham vọng của Chính phủ Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về AI trước Trung Quốc.

OpenAI cho biết sẽ sớm bắt đầu hiển thị quảng cáo trên ứng dụng ChatGPT đối với những người dùng không trả phí, đánh dấu bước đi mới nhằm tìm kiếm nguồn thu bền vững từ nền tảng AI có hơn 800 triệu người dùng toàn cầu.

Theo thông báo ngày 17/1, OpenAI hiện chưa triển khai chính thức nhưng sẽ thử nghiệm quảng cáo trong vài tuần tới. Các quảng cáo dự kiến xuất hiện ở cuối câu trả lời của ChatGPT, trong trường hợp có sản phẩm hoặc dịch vụ được tài trợ phù hợp với nội dung cuộc trò chuyện.

Công ty khẳng định quảng cáo sẽ được gắn nhãn rõ ràng và tách biệt hoàn toàn với phần trả lời do AI tạo ra. Bà Fidji Simo, Giám đốc mảng ứng dụng của OpenAI, nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến câu trả lời của ChatGPT”.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh OpenAI, dù được định giá khoảng 500 tỷ USD, vẫn đang thua lỗ và chịu áp lực lớn trong việc đảm bảo dòng tiền. Công ty cần nguồn thu bổ sung để đáp ứng các cam kết tài chính lên tới hơn 1.000 tỷ USD cho chip xử lý và trung tâm dữ liệu, nền tảng vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

OpenAI hiện có doanh thu từ gói thuê bao trả phí, song theo ban lãnh đạo công ty, chừng đó là chưa đủ. CEO Sam Altman cho hay rất nhiều người muốn sử dụng AI nhưng không muốn trả tiền nên doanh nghiệp này hy vọng mô hình kinh doanh này có thể phát huy hiệu quả. Ông không phản đối quảng cáo, thậm chí đánh giá tích cực trải nghiệm quảng cáo được cá nhân hóa trên Instagram của Meta.

Nhưng kế hoạch trên cũng làm dấy lên những lo ngại về quyền riêng tư và niềm tin người dùng. Bà Miranda Bogen, Giám đốc Phòng thí nghiệm quản trị AI thuộc Trung tâm Dân chủ và Công nghệ (CDT), cảnh báo rằng việc đưa quảng cáo cá nhân hóa vào chatbot có thể đẩy OpenAI “đi theo con đường rủi ro” mà các nền tảng mạng xã hội từng trải qua. Theo bà, người dùng sử dụng chatbot cho rất nhiều mục đích, kể cả như một người bạn đồng hành hay cố vấn. Sẽ rất nguy hiểm nếu công cụ đó khai thác niềm tin của họ để bán hàng cho nhà quảng cáo.

Google và Meta, hai công ty thống trị thị trường quảng cáo số, đã sớm tích hợp quảng cáo vào các tính năng AI của mình.

Việc OpenAI tham gia cuộc chơi này cho thấy cuộc đua thương mại hóa AI đang bước sang giai đoạn mới, nơi bài toán cân bằng giữa doanh thu, đạo đức và niềm tin người dùng trở nên ngày càng phức tạp.

Trước đó, OpenAI và tập đoàn viễn thông SoftBank đã nhất trí đầu tư 1 tỷ USD vào SB Energy, một công ty cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu một phần của tập đoàn Nhật Bản, trong một thỏa thuận tiếp theo nhằm thúc đẩy việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ của công ty khởi nghiệp này.

Thỏa thuận mới được công bố sẽ bao gồm việc OpenAI và SoftBank mỗi bên đầu tư 500 triệu USD vào SB Energy, một tập đoàn năng lượng đã chuyển hướng sang phát triển trung tâm dữ liệu. Nhà sản xuất ChatGPT đã ký hợp đồng với SB Energy để xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Texas nằm trong dự án Stargate trị giá 500 tỷ USD của mình.

SoftBank trước đó đã hoàn tất khoản đầu tư mới nhất vào OpenAI và bổ sung vào chuỗi các giao dịch liên quan đến công ty khởi nghiệp này và những nhà cung cấp của công ty.

SoftBank sở hữu một phần đáng kể cổ phần của SB Energy và đã cam kết đầu tư khoảng 41 tỷ USD vào OpenAI như một phần của các thương vụ về AI do CEO Masayoshi Son dàn xếp. SB Energy không tiết lộ giá trị thị trường của mình.

Tập đoàn của ông Son cũng là đối tác chính cùng với tập đoàn cơ sở dữ liệu Oracle trong Stargate, dự án cơ sở hạ tầng AI sẽ cung cấp sức mạnh tính toán cho nhà sản xuất ChatGPT.