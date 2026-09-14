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Nvidia có thể đầu tư 10 tỷ USD vào thương vụ IPO của Anthropic

| | Kinh tế số

Nvidia đang cân nhắc đầu tư tới 10 tỷ USD vào đợt IPO của Anthropic, trong thương vụ có thể huy động 100 tỷ USD và định giá công ty khoảng 2.000 tỷ USD.

Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic đang đàm phán để Nvidia trở thành nhà đầu tư chủ chốt trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), thương vụ có thể lớn nhất trong lịch sử.

Theo các nguồn tin, Anthropic muốn huy động tới 100 tỷ USD, qua đó nâng mức định giá công ty lên khoảng 2.000 tỷ USD. Nvidia đang cân nhắc khả năng đầu tư tới 10 tỷ USD vào đợt IPO này của Anthropic. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn đang trong quá trình thảo luận và có thể thay đổi.

Nếu tham gia, Nvidia sẽ trở thành đối tác chiến lược của Anthropic ngay từ đầu đợt phát hành, đồng thời thắt chặt quan hệ với một trong những khách hàng lớn của hãng. Cam kết từ một nhà đầu tư có tiềm lực tài chính như Nvidia cũng có thể củng cố niềm tin của thị trường đối với thương vụ IPO của Anthropic.

Đợt phát hành này được xem là phép thử đối với mức độ quan tâm của thị trường chứng khoán Mỹ dành cho các công ty phát triển AI tiên tiến, vốn có mức định giá và nhu cầu huy động vốn rất cao.

Nhà đầu tư chủ chốt thường cam kết mua một lượng cổ phiếu nhất định trước khi đợt IPO được chào bán rộng rãi, qua đó thể hiện niềm tin ban đầu đối với thương vụ. Việc tìm kiếm trước các cam kết như vậy ngày càng phổ biến trong những đợt IPO quy mô lớn.

Tháng 11/2025, Nvidia cho biết sẽ đầu tư tới 10 tỷ USD vào Anthropic trong khuôn khổ quan hệ đối tác rộng hơn. Theo đó, Anthropic cam kết mua 30 tỷ USD năng lực điện toán trên nền tảng Microsoft Azure sử dụng chip Nvidia.

Anthropic cũng nhận vốn đầu tư từ Amazon và Google, hai nhà cung cấp năng lực điện toán chủ chốt cho công ty. Tháng 4/2026, Anthropic cho biết sẽ chi hơn 100 tỷ USD trong 10 năm để sử dụng dịch vụ đám mây AWS của Amazon, đồng thời sử dụng hơn 1 triệu chip Trainium2 của tập đoàn này.

Theo Trà My

VTV Online

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