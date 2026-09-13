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Giả mạo trường đại học, bệnh viện lừa đảo tuyển dụng

| | Kinh tế số

Kẻ gian mạo danh Đại học Quốc gia Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, gửi thư mời tuyển dụng giả, dụ ứng viên cài ứng dụng, cung cấp dữ liệu cá nhân hoặc chuyển tiền.

Các đối tượng sử dụng tên, logo, địa chỉ và hình ảnh của Đại học Quốc gia Hà Nội để gửi thư mời sơ tuyển, phỏng vấn giả mạo. Yêu cầu ứng viên cài ứng dụng nhắn tin do các đối tượng tự tạo rồi cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền.

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội: ''Thông báo mà tôi nhìn là chỉ có các hình ảnh là giống Đại học Quốc gia Hà Nội, còn các nội dung, hình thức thông báo không đúng. Thông báo chính thức bao giờ cũng trên trang web chính thức của nhà trường và các hoạt động thu, nhận hồ sơ đều trực tiếp tại các địa điểm do các đơn vị đào tạo quản lý và công khai trên trang web của mình''.

MẠO DANH CƠ QUAN NHÀ NƯỚC LỪA ĐẢO TUYỂN DỤNG - Ảnh 1.

Không dừng lại ở các trường đại học, những thương hiệu y tế uy tín tuyến đầu như Bệnh viện Bạch Mai cũng trở thành "mồi ngon" cho các đối tượng lừa đảo. Nhiều ứng viên đã nhận được thư mời tuyển dụng qua email với yêu cầu bắt buộc phải tải ứng dụng nhắn tin riêng như Signal Messenger, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại cá nhân để "tham gia vòng sơ tuyển". Đây thực chất là bước đầu tiên trong kịch bản điều hướng nạn nhân vào các nhóm chat lừa đảo

''Có hai địa điểm để có thể nhận có hai địa chỉ để nhận cái hồ sơ tuyển dụng. Thứ nhất là nhận trực tiếp tại văn thư của bệnh viện ở cửa số 1 nhà B và thứ hai là địa chỉ email tuyển dụng của bệnh viện đã được công khai trên trang web của bệnh viện'', Ths. Bác sĩ CKII Trần Thái Sơn, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Theo Hiệp hội An ninh mạng, tội phạm lừa đảo trực tuyến đang ứng dụng công nghệ tinh vi hơn để thao túng tâm lý nạn nhân. Trong đó, lừa đảo tuyển dụng, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng nằm trong nhóm các chiêu trò phổ biến. Trước những cạm bẫy được dàn dựng tinh vi, các ứng viên tìm việc cần phải kiểm chứng trước những thông tin tuyển dụng không rõ ràng.

Ý thức chủ động kiểm chứng của người dân chính là lá chắn quan trọng nhất. Chỉ một thao tác tra cứu trên website chính thức, một cuộc gọi xác minh hotline hay kiểm tra địa điểm tuyển dụng trước khi nộp hồ sơ cũng có thể giúp ứng viên tránh được bẫy lừa đảo nguy hiểm.


Theo Ban Thời sự

VTV

Từ Khóa:
lừa đảo

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