Nvidia, Deutsche Telekom hợp tác đầu tư hơn 1 tỷ USD xây nhà máy AI

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: TrendForce.

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Nvidia và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nước Đức Deutsche Telekom, đã thông báo kế hoạch xây dựng trung tâm điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá 1,1 tỷ USD vào đầu năm sau.

Theo Deutsche Telekom, nhà máy AI này sẽ giúp các doanh nghiệp tại Đức và châu Âu phát triển, huấn luyện và ứng dụng AI trong mọi quy trình sản xuất, từ thiết kế đến tự động hoá bằng robot.

Trung tâm dự kiến sẽ được xây dựng tại thành phố Munich, Đức, với hạ tầng vật lý do Deutsche Telekom cung cấp và được vận hành bằng hàng nghìn chip AI tiên tiến của Nvidia. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra một cơ sở hạ tầng an toàn và có chủ quyền dữ liệu phục vụ phát triển công nghiệp châu Âu.

Tại lễ công bố dự án ở thủ đô Berlin, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho rằng sức mạnh kỹ thuật và công nghiệp vốn là thế mạnh của Đức sẽ được tiếp thêm năng lực nhờ ứng dụng AI.

Trong khuôn khổ hợp tác, Deutsche Telekom - nhà khai thác viễn thông lớn nhất Đức – sẽ cung cấp hạ tầng vật lý, trong khi công ty phần mềm SAP đảm nhận nền tảng phần mềm và các công nghệ AI vận hành trung tâm.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang nỗ lực bắt kịp Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua AI, đồng thời gia tăng quan ngại về "chủ quyền dữ liệu" nhằm đảm bảo thông tin của công dân được lưu trữ trong nước thay vì phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ nước ngoài.