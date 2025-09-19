NVIDIA 'giải cứu' Intel bằng khoản đầu tư 5 tỷ USD: Khi ông vua chip AI hợp tác với cựu vương thất thế

Trong một động thái bất ngờ làm chấn động làng công nghệ, NVIDIA Corp đã đồng ý đầu tư 5 tỷ USD vào Intel Corp và tuyên bố hai công ty sẽ cùng nhau phát triển chip cho máy tính cá nhân và trung tâm dữ liệu. Thương vụ này được coi là nỗ lực giúp đỡ một đối thủ cạnh tranh lâu năm đang gặp khó khăn nghiêm trọng.

Theo thông báo được đưa ra vào thứ Năm, NVIDIA sẽ mua cổ phiếu thường của Intel với giá 23,28 USD mỗi cổ phiếu, tương đương khoảng 4,3% cổ phần của công ty có giá trị thị trường 116 tỷ USD. Ngay lập tức, cổ phiếu Intel đã tăng vọt lên tới 26% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh sự phấn khích của nhà đầu tư trước tin tức này. Đây là khoản đầu tư mới nhất vào Intel sau khi chính phủ Mỹ nắm giữ 10% cổ phần và SoftBank rót 2 tỷ USD vào tháng trước.

NVIDIA sẽ đầu tư 5 tỷ USD để "giải cứu" Intel

Theo thỏa thuận, Intel sẽ sử dụng công nghệ đồ họa tiên tiến của NVIDIA trong các chip PC sắp tới, đồng thời cung cấp bộ xử lý cho các sản phẩm trung tâm dữ liệu được xây dựng xung quanh phần cứng của NVIDIA. Tuy nhiên, cả hai công ty đều không đưa ra lịch trình cụ thể cho việc các sản phẩm đầu tiên sẽ được bán ra thị trường và khẳng định rằng thông báo này không ảnh hưởng đến các kế hoạch tương lai riêng lẻ của họ.

Thỏa thuận hợp tác cho thấy sự đảo chiều quyền lực đáng kinh ngạc trong ngành công nghệ. Intel - công ty từng thống trị thị trường chip từ laptop đến trung tâm dữ liệu - nay phải nhờ đến sự giúp đỡ từ NVIDIA, một công ty mà họ từng coi là nhỏ bé nằm ở rìa của ngành công nghệ.

Jensen Huang, CEO của NVIDIA, mô tả đây là "sự hợp tác lịch sử" kết hợp ngăn xếp AI của NVIDIA với CPU Intel và hệ sinh thái x86. Theo thỏa thuận, Intel sẽ cung cấp các chip PC đa mục đích với các thành phần đồ họa từ NVIDIA, giúp công ty cạnh tranh tốt hơn với AMD, công ty đã chiếm thị phần trong máy tính để bàn và laptop.

Trong các trung tâm dữ liệu, nơi các chip AI của NVIDIA thống trị, Intel sẽ cung cấp bộ xử lý cho đối tác để tích hợp vào một số sản phẩm. Khi NVIDIA ngày càng kết hợp các chip AI của mình thành các cụm điện toán lớn hơn, họ cũng cần các bộ xử lý cho các tác vụ chung mà chip đồ họa của họ không phù hợp.

Ông Lip-Bu Tan, CEO mới của Intel

Sự hợp tác này phản ánh thực tế tàn khốc của ngành công nghệ: mới năm 2022, Intel vẫn có doanh thu gấp đôi NVIDIA, nhưng giờ đây NVIDIA đang trên đà đạt 200 tỷ USD doanh thu năm nay - nhiều hơn cả năm của Intel. NVIDIA có vốn hóa thị trường hơn 4 nghìn tỷ USD, gấp hơn 30 lần Intel.

Lip-Bu Tan, CEO mới của Intel, thể hiện sự biết ơn với "sự tin tưởng" từ CEO Jensen Huang và nhóm NVIDIA. Dưới sự lãnh đạo của ông, Intel đang theo đuổi cách tiếp cận cởi mở hơn, tìm kiếm quan hệ đối tác để vượt qua khủng hoảng sau khi mất vị thế dẫn đầu về sản xuất và bỏ lỡ cuộc cách mạng AI.

Thương vụ này cho thấy NVIDIA không chỉ thống trị thị trường AI mà còn có đủ sức mạnh để quyết định số phận của những gã khổng lồ công nghệ khác. Khi thế giới chuyển sang kỷ nguyên AI, việc hợp tác với NVIDIA dường như đã trở thành điều kiện sống còn cho những công ty muốn tồn tại.